美國海軍一口氣採購9艘「阿利伯克」神盾級驅逐艦

【文．楊俊斌】

據美國「突發防務」網站當地時間8月1日報導，美國海軍分別向杭廷頓·英格爾斯造船廠和通用動力巴斯鋼鐵造船廠發出多年期採購合同，由這兩家造船廠在2023-2027財年建造9艘新的「伯克」級飛彈驅逐艦，杭廷頓·英格爾斯負責建造6艘，巴斯鋼鐵造船廠建造其餘3艘。

美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅在一份聲明中表示，「伯克」級神盾驅逐艦是美國海軍最成功的「水面艦隊支柱」，該型驅逐艦還將服役「數十年」。

而美國海軍的軍艦現在也在下餃子的情況，自然是和應對解放軍海軍的大舉擴張有直接的關係。美國最先進的朱瓦特隱形驅逐艦已經完成三艘，原來不再生產，現在也有可能因應解放軍的軍事力量，重啓生產缐。

在中華民國艦艇上的標準飛彈。 記者楊俊斌攝

「突發防務」還報導「伯克」級驅逐艦的首艦DDG-51「阿利·伯克」號由巴斯鋼鐵造船廠建造，於上世紀80年代末下水。

目前美國已經擁有數十艘該型驅逐艦，「伯克」級驅逐艦的最新型號是「伯克III」型，最新的一艘「伯克」級驅逐艦被命名為「傑克·H·盧卡斯」號，由杭廷頓·英格爾斯造船廠建造，舷號DDG-125。