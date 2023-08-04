隆成「漫畫巨胸」大 求診醫生看傻眼

圖為漫畫「海賊王」中的娜美，直率可愛又有好身材，獲不少人喜愛。 取材billbill 【文．陸懷恩】

大陸女子大美（化名）曾擁有漫畫「娜美」那樣的巨乳、豐臀及蜂腰身材，多年來引以為傲，但近年卻成為她的痛苦源泉，乳房越來越大，大到像個大水球，局部還能摸到腫塊。前數日，躺在浙大第二醫院手術台的大美後悔不已，如果當初沒做那台隆乳手術，就不會有今天這樣的事……。

據《錢江晚報》報導，今年45歲的大美，20年前為了擁有夢寐以求的「漫畫胸」，在一家不知名醫美診所進行隆胸手術，注射的是當年風靡的「奧美定」。但隨著年齡增長，大美開始出現身材焦慮：乳房漸大，內衣漸小，常讓她「不堪重負」。

「以前是完美的C杯，現在變成軟塌塌的E杯，就像掛了兩個大水球，走路都難受。」更讓大美焦慮的是，前些日子她摸到乳房有腫塊，想到自己確實步入了乳腺癌的高發年齡，她馬上掛了浙大二院乳腺外科門診。

影像檢查顯示，大美的乳腺腫塊性質不明，囊性積液充滿整個乳房腺體。考慮到她當年注射的奧美定，已被世衛列為可疑致癌物之一，乳腺外科副主任倪超醫師建議她儘快手術。

手術中，醫師打開大美乳房，只見正常腺體中充滿「炒蛋樣」的填充物和「米湯樣」填充物，界限不清，且有慢性炎症滲出。倪超說，「整個乳房就像巨大的污水球」。他為大美取出填充物，清創，切除腫塊，沖洗，引流，然後在乳房後間隙置入理想體積大小的擴張器。

術中切除的腫塊，經病理檢測確診為乳腺小葉不典型增生。與一般人相比，乳腺小葉不典型增生患者發生乳腺癌的相對風險，是正常人4到5倍。同時，不典型增生可使同側和對側乳腺癌風險均增加。

數月後，當大美的炎症病變癒合，擴張器充分擴張，倪超為大美取出擴張器，置入乳房假體，大美重獲酥胸。她忍不住嘆息，「真沒想到當年的錯誤決定，會帶來這麼多災難。像大美一樣的奧美定受害者，其實不在少數。

倪超表示，，每年浙大二院乳腺外科都會接診10多例奧美定豐胸後遺症的患者，並為她們取出當年身上埋下的「炸彈」。他說，早期奧美定的危害較小，但在人體內時間越久，危害越大，取難度也越大。「幾年前我就遇到一位患者，奧美定從胸部『跑』到肩關節，並和這部位脂肪完全融合，患者手都沒法抬起，險些要截肢。」

近年來，大陸醫美愈發火熱，消費者也趨於低齡化。但各種不正規的醫美診所和不正規的從業人員蜂擁而入，使得醫美整形行業亂象叢生。面對五花八門的新興醫美項目，一定要擦亮雙眼仔細辨別，選擇正規產品、正規的診所醫生，才能避免最終受害。