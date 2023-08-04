屏東滿州九鵬飛彈基地疑飛彈餘料爆炸 2重傷2輕傷

【獨家報導 記者楊俊斌／綜合報導】

今日上午屏東縣滿州鄉中山科學研究院九鵬飛彈基地驚傳爆炸意外，總共造成4人受傷，其中2人傷勢嚴重，分別為全身85%、50%燒燙傷，意識清楚，目前送往恆基醫院搶救中，爆炸原因還有待調查釐清。

九鵬基地是台灣最重要的飛彈研發基地，目前正在應付八月份的飛彈試射，爆炸原因是不是跟即將進行的飛彈試射有關，還有待進一步調查。

中科院表示，今天上午正進行火藥餘料銷毀，因為不明原因發生大規模燃燒，有4位人員被燒燙傷，目前正送醫治療，後續會完成傷勢及狀況說明。

雄三陸上機動發射系統。 取自中科院官網

目前在九鵬基地內至少有五百人在內參與各項研發，爆炸原因是否和八月份將的試射最先進的雄二E飛彈有關尚不得而知，八月的演習，中科院的雄二E飛彈有可能正式在國人的面前曝光。

雄三飛彈。 取自中科院官網

位於屏東恆春半島上牡丹、滿州鄉的國家中山科學研究院屏東九鵬基地，上午在室外進行剩料銷毀時，因不明原因發生爆炸燃燒意外，造成4人受傷，其中2人傷勢嚴重，分別為全身85%、50%燒燙傷，幸意識清楚，目前送醫搶救中，爆炸原因待進一步調查釐清。

屏東九鵬基地銷毀彈藥發生意外。 取自中科院官網

國家中山科學研究院屏東九鵬院區，是飛彈研發和測試中心，屬於國家中山科學研究院下屬武器研發與測試機構，國防部新購的火炮、飛彈也進行射擊測試及演訓，當地屬於牡丹九棚村，中科院則設有研發基地的「九鵬基地」，被軍迷稱為台灣的「神秘51區」。