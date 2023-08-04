快訊

NONO涉性騷慘丟工作！楊繡惠痛曝內幕：沒花錢的最貴

卡努颱風大開眼！專家分析大眼真相「快不行了」 網：會原地自爆嗎？

洋人版的浦島太郎？日本「和魂洋才」的明治歷史畫

屏東滿州九鵬飛彈基地疑飛彈餘料爆炸 2重傷2輕傷

聯合新聞網／ 獨家報導
雄三飛彈。 取自中科院官網
雄三飛彈。 取自中科院官網

【獨家報導 記者楊俊斌／綜合報導】

今日上午屏東縣滿州鄉中山科學研究院九鵬飛彈基地驚傳爆炸意外，總共造成4人受傷，其中2人傷勢嚴重，分別為全身85%、50%燒燙傷，意識清楚，目前送往恆基醫院搶救中，爆炸原因還有待調查釐清。

九鵬基地是台灣最重要的飛彈研發基地，目前正在應付八月份的飛彈試射，爆炸原因是不是跟即將進行的飛彈試射有關，還有待進一步調查。

中科院表示，今天上午正進行火藥餘料銷毀，因為不明原因發生大規模燃燒，有4位人員被燒燙傷，目前正送醫治療，後續會完成傷勢及狀況說明。

雄三陸上機動發射系統。 取自中科院官網
雄三陸上機動發射系統。 取自中科院官網

目前在九鵬基地內至少有五百人在內參與各項研發，爆炸原因是否和八月份將的試射最先進的雄二E飛彈有關尚不得而知，八月的演習，中科院的雄二E飛彈有可能正式在國人的面前曝光。

雄三飛彈。 取自中科院官網
雄三飛彈。 取自中科院官網

位於屏東恆春半島上牡丹、滿州鄉的國家中山科學研究院屏東九鵬基地，上午在室外進行剩料銷毀時，因不明原因發生爆炸燃燒意外，造成4人受傷，其中2人傷勢嚴重，分別為全身85%、50%燒燙傷，幸意識清楚，目前送醫搶救中，爆炸原因待進一步調查釐清。

屏東九鵬基地銷毀彈藥發生意外。 取自中科院官網
屏東九鵬基地銷毀彈藥發生意外。 取自中科院官網

國家中山科學研究院屏東九鵬院區，是飛彈研發和測試中心，屬於國家中山科學研究院下屬武器研發與測試機構，國防部新購的火炮、飛彈也進行射擊測試及演訓，當地屬於牡丹九棚村，中科院則設有研發基地的「九鵬基地」，被軍迷稱為台灣的「神秘51區」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

屏東飛彈基地爆炸導致4人受傷 蔡英文總統指示全力救治

影／屏東九鵬基地餘藥銷毀意外燃燒 4名作業員分受30至80%燒燙傷

屏東中科院九鵬基地4人嚴重燒燙傷 傷患轉送高雄總醫院左營分院

中科院九鵬基地餘料銷毀意外爆炸 2人嚴重燒燙傷送醫搶救

相關新聞

屏東滿州九鵬飛彈基地疑飛彈餘料爆炸 2重傷2輕傷

今日上午屏東縣滿州鄉中山科學研究院九鵬飛彈基地驚傳爆炸意外，總共造成4人受傷，其中2人傷勢嚴重，分別為全身85%、50%燒燙傷，意識清楚，目前送往恆基醫院搶救中，爆炸原因還有待調查釐清。

河北涿州全城滅頂…水退仍需1個月

從7月29日起，大陸京津冀地區受「杜蘇芮」颱風環流影響，持續遭到暴雨襲擊，其中，位在北京西南、保定市代管的涿州市成為重災區，整個城市幾乎被滅頂，水位高至道路交通標誌，最高水位12米，災民四處求救；為分洪洩水，河北近日陸續啟用7處蓄滯洪區，但官方表示，預估蓄滯洪區退水還需1個月左右時間。

隆成「漫畫巨胸」大 求診醫生看傻眼

大陸女子大美（化名）曾擁有漫畫「娜美」那樣的巨乳、豐臀及蜂腰身材，多年來引以為傲，但近年卻成為她的痛苦源泉，乳房越來越大，大到像個大水球，局部還能摸到腫塊。前數日，躺在浙大第二醫院手術台的大美後悔不已，如果當初沒做那台隆乳手術，就不會有今天這樣的事……。

陸委會諮委：台生赴陸參加機器人競賽會被剽竊 被酸井底之蛙

3月4日，首屆海峽兩岸青少年工業機器人競賽在福州舉行，沒想到，陸委會諮詢委員日前卻警告，台灣學生赴中參加兩岸工業機器人競賽，創意被中方剽竊的風險極高，建議主管機關和學生應該提醒學生參加的風險。有名嘴在臉書以「井蛙」形容該名陸委會諮委，引起網路熱議。

新官上任第一把火！人行新行長潘功勝救市 下調房貸利率、自備款比率

本月初，中國人民銀行新任行長潘功勝在2023年下半年工作會議上，首次作出重大政策宣示，表明要引導個人住房貸款利率和自備款比率下調，更受矚目的是，他提出，要指導商業銀行有序調整現有房貸款利率。新官上任燒出第一把火，「救房市」有望祭出大招，以此救經濟。

習近平整肅火箭軍 魏鳳和等歷任司令挫在等

中共總書記習近平近日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜，形同證實火箭軍前高層遭整肅清洗的傳聞，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，可能受揣測與牽連。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦