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為王毅訪美鋪路 美中罕見進行國安對話

聯合新聞網／ 獨家報導
美中國安對話,中方著重台灣問題。 取自「寬闊太平洋」微信公眾號
美中國安對話,中方著重台灣問題。 取自「寬闊太平洋」微信公眾號

獨家報導 記者宋秉忠／綜合報導

美中密集進行國安對話，為大陸外長王毅訪美鋪路。7月31日，大陸外交部北美大洋司司長楊濤在美國國務院會見亞太助卿康達及白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭；8月2日，楊濤又會見美國國防部印太事務助理部長瑞特納。8月1日，美國國務院發言人米勒確認，美方已經向王毅發出了訪美邀請，預期中方會接受這個邀請，但具體訪問日期尚未確定。大陸今(3)日回應，針對王毅未來可能訪問華府一事，「願意與美國保持溝通」。

7月25日，中共中央外事辦主任王毅回任外長後，美中迅速恢復國安對話。對於7月31日和8月2日的對話，美中官方保密到家，美國國務院僅表示，雙方進行了「坦率、實質和富有成效的討論」，對話議題包括俄烏戰爭及台海問題。

美國國防部對於和楊濤的會談僅提到，美國防部繼續致力於保持美中軍方溝通渠道暢通。

大陸外交部北美大洋洲司長楊濤。 取自大陸外交部官網
大陸外交部北美大洋洲司長楊濤。 取自大陸外交部官網

大陸外交部美大司1日在旗下「寬廣太平洋」微信公眾號公布，7月31日的對話，雙方圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題「坦誠、深入、建設性」交換了意見；楊濤則闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場。

雖然美中雙方不透露對話具體內容，但據美國之音駐國務院記者站主任張蓉湘在推文中說，美國國務院和楊濤雙方舉行了「全天會晤」。顯示美中雙方都非常重視此次對話。

6月5日，康達、柏蘭在北京會見楊濤及大陸外交部常務副部長馬朝旭，這次會談促成美國國務卿布林肯在6月下旬首次訪問大陸，以及7月美國財政部長葉倫和總統氣候問題特使凱瑞先後訪陸。

此外，美國商務部長雷蒙多也計畫8月下旬訪陸，但由於拜登政府可能於8月中旬宣布對陸投資限制舉措，商務部也可能進一步收緊對陸晶片技術出口管制，雷蒙多即使能訪陸，能取得多少成果，也令人存疑。

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