中共外事系統首位70後女副部長 孫海燕任中聯部副部長

【文．邢雲】

在中共中央外事辦主任王毅回鍋接外長，外交部官網更新完成後，中共中聯部官網「部領導」欄目近日也進行更新。最新名單顯示，7月底卸任大陸駐新加坡大使的孫海燕已出任中共中聯部副部長，成為中共外事系統首位「70後」副部級官員，也是唯一女性副部級官員。

公開資料顯示，孫海燕畢業於北大，為北大法學博士，1997年進中聯部後，曾任研究室副主任、當代世界研究中心主任、信息傳播局長兼新聞發言人；2018年8月升任中聯部第一局局長，負責南亞、東南亞工作；去年2月出任駐新加坡大使，去年5月抵星履職，今年7月29日便離任返陸。官網顯示，孫海燕是在今年6月出任中聯部副部長。

6月是中共外事系統的多事之秋，6月25日外長秦剛最後一次露面，至此消失無蹤。雖然一個月後的7月25日中共發布王毅回鍋，但秦剛究竟因「健康因素」、「外遇生子」或涉密、官場內鬥而出事，官方至今無訊息。不過，更新後的中共外交部官網，在「歷任部長」欄位，前外長楊潔篪後竟是直接王毅繼任，「秦剛」已消失不見。

至於王毅究竟「過渡」？還是「錢其琛第二」（副總理兼外長）？仍待觀察。如果是過渡，外長人選必然已開始物色，其中以中聯部長劉建超機會最大；孫海燕進中聯部，或可能與外事系統整體考慮有關。目前中聯部除孫海燕外，其他3位副部長分別是郭業洲、陳洲、李明祥。

中共外交部「部長欄位」，已找不到秦剛出任外長紀錄，前外長楊潔篪後，繼任人選竟是王毅。 截圖自中共外交部官網

但如果王毅像中共「外交教父」錢其琛，外交系統又將是另一番風景。錢其琛1988年起擔任外長10年，但2003年起兼任副總理，直到2008年退休，等於掌管中共外事20年。

孫海燕接中聯部副部長早有風聲，稍早《星島日報》曾說，新加坡各大社團、外國使領館先前都接到歡送孫海燕晚宴的邀請。孫海燕具10年正局級資歷，且經多個不同職位歷練，又擔任駐外大使，晉升副部屬正常安排。

報導引述知情人士說，孫海燕常笑容滿面，形象良好，在新加坡任職期間人緣甚佳，短短1年多做了不少工作。今年3月新加坡總理李顯龍疫後首度訪中，孫海燕在廣州接機並陪同訪問。