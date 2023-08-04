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她 山東艦首位女航行值更官！執行台海任務

聯合新聞網／ 獨家報導
29歲的李韻晗成為「航行值更官」後，在航母「山東艦」上指揮若定，面對「外軍」環伺布陣，表現相當冷靜。 取材央視
29歲的李韻晗成為「航行值更官」後，在航母「山東艦」上指揮若定，面對「外軍」環伺布陣，表現相當冷靜。 取材央視

【文．邢雲】

中共建軍節前後，大陸《央視》聯合軍事頻道推出《逐夢》系列影視作品。在推出的第3集中介紹了一位「90後」女軍人，名為李韻晗；年紀輕輕獲「航行值更官」資格認證，在中共航母「山東艦」工作。今年中參加一趟航母台海任務時，首次直接面對「外軍」的協同布勢，順利過關。

1994年生的李韻晗，今年29歲。原先不是軍人的她唸完大學後因成績優秀，直接保送研究所，學業告一段落她決定參軍，希望能為國家多做點什麼。《央視》播出該影片時未提李韻晗何以進入海軍、並登上山東艦過程，只說，2017年山東艦出船塢下水時，李韻晗便上艦工作。

今年，李韻晗獲「航行值更官」的資質認證，成為海軍山東艦首位女航行值更官。航行值更官是指航母在航行和錨泊狀態下，在駕駛室中負責指揮艦艇操縱的人，需要即時關注全艦各區戰鬥狀態和海空情況。對值更官來說，報導稱，不存在白天和黑夜，只分當更和休更戰鬥，也不分男兵女兵，能力是走向戰場的「通行證」。

李韻晗說，看著一片大海，其實一點都不平靜。圖為「山東艦」在遼闊的海域上，預料就是在台灣海峽上。 取材央視
李韻晗說，看著一片大海，其實一點都不平靜。圖為「山東艦」在遼闊的海域上，預料就是在台灣海峽上。 取材央視

台灣海軍也有「航行值更官」考試，對海軍來說，考上值更官是成為合格海軍軍官的第一步。但李韻晗成為航行值更官後，和一般海軍不同，因為她在航母「山東艦」上工作。李韻晗說，成為女航行值更官後，「在戰鬥位置上看到的這片海域，其實並不平靜。」

有次李韻晗當更時，遇到「外軍」艦機協同佈勢，企圖對解放軍編隊形成環形偵察態勢，「5批10架，8批13架，19批26架……，隨著目標數量不斷增加，情勢判斷難度也隨之增加。而非常規飛行參數反覆暫消又複現目標回波，都讓態勢發展變得撲朔迷離。」四週強敵環伺，雖非作戰，但亦可感受其緊張心情。

吳晨晨所在的查果拉哨所，位在喜馬拉雅山上、海拔5318公尺處。他已在這高山待了5年左右。圖為哨所官兵正在巡防。 取材央視
吳晨晨所在的查果拉哨所，位在喜馬拉雅山上、海拔5318公尺處。他已在這高山待了5年左右。圖為哨所官兵正在巡防。 取材央視

不過李韻晗表示，每個行動上去，就是堅持走下來。如同另一軍人所說，「我們看的是山口，但守衛的是和平。」

也是90後出生的吳晨晨，駐守在海拔5318公尺的喜馬拉雅山查果拉哨所；2008年入伍、2018年到查果拉哨所的吳晨晨，在高山已待了快5年。他說，「這裡天無一日晴，風無一日停。」哨所位於喜馬拉雅山北麓的亞東縣吉汝鄉，是解放軍全軍最高駐防點之一，高寒缺氧，含氧量只有平地的35%，年平均氣温零下10攝氏度以下。吳晨晨說，「設點以來，查果拉哨所已更換1500多面國旗。

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