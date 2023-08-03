快訊／卡努颱風侵襲新北市！新莊「世界花園三期」工地鷹架倒塌
【文．劉銳】
新北市於今（3）日受到卡努颱風的持續影響，新莊區中正路694巷旁的「世界花園三期」工地發生嚴重事故。由於瞬間9級以上強陣風的影響，該工地的高樓鷹架不堪重負，突然倒塌並直墜至路面，造成附近住戶遮雨棚損壞，並導致該巷弄暫時無法通行。
目前新北市府相關單位已獲報並立即展開處理措施。市府緊急指示相關單位加速到場處理災情，並採取必要措施確保居民安全。警察與消防人員已在現場進行交通疏導與救援工作，並確認無人員受傷。
新北市政府呼籲附近居民保持警覺，避免靠近事故現場，以免受到潛在風險威脅。市府將持續監測颱風情況，並全力以赴恢復通行和解決損害情況。
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