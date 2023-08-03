快訊／卡努颱風侵襲新北市！新莊「世界花園三期」工地鷹架倒塌

新黨成立迄今已滿三十年，我們雖然歷經憂患與考驗，但矢志不屈，始終堅持「清亷制衡丶公義均富、族群和諧、國家統一」的不變立場，為台澎金馬地區和全球華人世界樹立起鮮活、公正、廉明的政黨主張，也對執政的台獨野心家和貪墨腐朽的政權，敲響了長鳴的警鐘！

2023-08-03 13:43