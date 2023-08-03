快訊

獨／傳吳欣盈想選北市松信立委 柯文哲以「難向徐巧芯交代」勸退

卡努颱風影響風力達11級！ 台東縣綠島鄉今晚6點後停班停課

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

給年輕人的一封信讓柯賴侯聲量爆棚

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
獨家報導製圖

【文．楊雪妍】

三位總統候選人由於接受媒體的邀稿，寫下給年輕人的一封信，使得聲量爆棚，每個人都站上20,000多分的聲量，可見年輕人還是喜歡這些總統候選人多跟他們互動。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/1到8/2的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是27,736，第二名是賴清德，聲量是23,318，第三名是侯友宜，聲量是22,095。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是ETtoday新聞雲fb在討論「柯文哲給年輕人的一封信「你想躺平還是改變世界」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有4832筆，網友表示「最好是越多人躺平，努力的才有機會」、「躺平比較舒服」、「讓願意努力的人都情願留在台灣

這個國家才有可能更強」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是ETtoday新聞雲FB 在討論「賴清德給年輕人的一封信　 在意台灣怎麼被世界看待」，討論聲量2701筆，網友表示「民進黨這7年多執政下來的結果大家有目共睹，房價物價越來越高、司法面對自己人及權貴的不公正、接二連三的無腦大撒幣政策，而面對年輕人訴求所舉辦的遊行都不敢來了，那還有什麼好說的？」。第三名的侯友宜，主要是TVBS新聞FB 在討論「民調／侯友宜若換郭台銘 支持度飆到第二他慘淪老三」，討論聲量有1803筆，網友表示「侯友宜做人古意老實」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

政在選／醫界權威變藍綠勁敵！柯文哲因「這件事」走上義無反顧政治路

觀察站／不有趣的侯友宜 因沉穩在日加分

賴清德出訪 短暫過境紐約、舊金山

談郭台銘若參選總統 柯文哲：賴清德百分百當選

相關新聞

習近平整肅火箭軍 魏鳳和等歷任司令挫在等

中共總書記習近平近日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜，形同證實火箭軍前高層遭整肅清洗的傳聞，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，可能受揣測與牽連。

新黨三十年的理念與堅持

新黨成立迄今已滿三十年，我們雖然歷經憂患與考驗，但矢志不屈，始終堅持「清亷制衡丶公義均富、族群和諧、國家統一」的不變立場，為台澎金馬地區和全球華人世界樹立起鮮活、公正、廉明的政黨主張，也對執政的台獨野心家和貪墨腐朽的政權，敲響了長鳴的警鐘！

《羅刹海市》播量將破金氏紀錄 刷屏只為狂歡？

截至7月底，刀郎的《羅刹海市》全網只用短短11天就超過80億次播放量，直逼2021年北美兒童曲《babyshark》83億次播放量，如唱片公司申請，突破金氏世界紀錄是早晚的事。刀郎十年封刀，拔刀封神，刀刀屠妖，字字誅心，但被推上神壇後，引發700萬條評論罵那英，令人思考，這究竟是證明了音樂創作能力？還是網民刷存在感只為狂歡？

北京「最貴飯店」被沖毀 旅客發出求救

暴雨肆虐河北、京津地區，7月31日晚有網友在社交平台發文求救稱，自己被困在北京門頭溝「悉曇酒店」，由於北京大暴雨，路已被山洪衝垮，目前酒店沒信號，沒電，沒熱水。從這位住客發出的照片顯示，酒店內外一片狼藉，處處可見傾瀉而下的泥流，一晚要價6萬（台幣）的酒店設施幾乎全被沖毀。

「抗美援朝」志願軍 原來不只解放軍

韓戰停戰70周年之際，大陸出現不少憶往的紀實文章。其中某紀實文章提到，中共建政初期雖擁強大陸軍，但韓戰初期中共僅數十架戰機，如何在鴨綠江畔的「米格走廊」，和擁強大空軍的美軍對峙？原來在中共遊說下，前蘇聯領袖史達林允諾派空軍協助，但要求蘇軍穿上中國「志願軍」制服，才創造出輝煌紀錄。如果當時蘇聯未允協助，一部韓戰史必已改寫。

外交政策：能源是台灣致命弱點

權威《外交政策》雜誌警告，台灣能源需求97%仰賴進口，中共對付台灣更細膩有效的方法就是鎖定台灣原本就脆弱的能源供應，能源已成為台灣的「阿基里德肌腱」，也就是致命弱點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦