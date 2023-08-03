給年輕人的一封信讓柯賴侯聲量爆棚

【文．楊雪妍】

三位總統候選人由於接受媒體的邀稿，寫下給年輕人的一封信，使得聲量爆棚，每個人都站上20,000多分的聲量，可見年輕人還是喜歡這些總統候選人多跟他們互動。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/1到8/2的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是27,736，第二名是賴清德，聲量是23,318，第三名是侯友宜，聲量是22,095。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是ETtoday新聞雲fb在討論「柯文哲給年輕人的一封信「你想躺平還是改變世界」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有4832筆，網友表示「最好是越多人躺平，努力的才有機會」、「躺平比較舒服」、「讓願意努力的人都情願留在台灣

這個國家才有可能更強」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是ETtoday新聞雲FB 在討論「賴清德給年輕人的一封信 在意台灣怎麼被世界看待」，討論聲量2701筆，網友表示「民進黨這7年多執政下來的結果大家有目共睹，房價物價越來越高、司法面對自己人及權貴的不公正、接二連三的無腦大撒幣政策，而面對年輕人訴求所舉辦的遊行都不敢來了，那還有什麼好說的？」。第三名的侯友宜，主要是TVBS新聞FB 在討論「民調／侯友宜若換郭台銘 支持度飆到第二他慘淪老三」，討論聲量有1803筆，網友表示「侯友宜做人古意老實」。