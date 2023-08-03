「陽交附女」爭議原來是賴清德挑起的

【文．楊潔萱】

近來，新竹女中擬改隸陽明交大附設中學一事引發熱議，引發兩派人馬論戰，甚至竹女校友團體發起反對改隸的連署，反對的原因除了認為「陽交附女」校名不文雅，也有網友直言「新竹第一學府突然變成『附中』，聽起來像降級」。然而，這一切的始作俑者居然是民進黨總統參選人賴清德。

賴清德6月時拋出政府正在研議縮短公私立大學的學雜費差距至少5成，等於每年補助私大生2.5萬元，隨後教育部宣布將有47.3萬人受益，接著蔡政府加碼通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，不但針對私立大學學生學雜費每年減免3.5萬，公私立高中職也全面免學費，減免大專經濟弱勢生學雜費1.5萬至2萬，預計明年2月上路，此舉一出，各方撻伐，這根本是政策性買票。然而，高中一旦變成大學的附中，課程及師資都有大學的支援，而依規定大學還要補助附中每年經常門經費5％，若高中每年經常門經費1億元，變成附中後，大學要額外補助500萬元，對高中運作有幫助，也因此有了陽交附女這個合併事宜。

擁有百年創校歷史的新竹女中，如今卻面臨改隸，卻引起校友們的不滿。有網友特別在Dcard以「陽交附女聽起來也太慘……」發文討論，版主表示，「怎麼說呢，交大附女也就算了，陽交附女聽起來是不是有點怪怪的……」，接這網友也回應，「陽交婦女聽起來好像什麼新玩法」、「為什麼不找竹中，不然實驗高中不是更好」、「中大壢中 交大竹女」等的留言。但也有人認為，竹女校友們太過小題大作，明明都已經畢業了，卻還要插手管學校的事情。部分網友指出，「整併優缺點，應該是交給學校自己評估吧！而不是自己搞意識形態民粹！」

對於可能改隸陽明交大一事，新竹女中校方表示，雖然校務會議通過，但「並非已同意改隸」，後續面對改隸案必定審慎評估、依法辦理、循序推動、公開透明、廣納意見與凝聚共識。對此，專家表示高中會去找國立大學合作，由於可得到師資、課程及經費的支援，對招生有很大幫助；而大學則可藉此綁住優秀學生，並讓教育學院學生有地方實習。這種合作方式對高中及大學均有利，因此蔚為風潮。