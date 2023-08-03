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外交政策：能源是台灣致命弱點

聯合新聞網／ 獨家報導
海洋風電提供
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【文．楊允曦】

權威《外交政策》雜誌警告，台灣能源需求97%仰賴進口，中共對付台灣更細膩有效的方法就是鎖定台灣原本就脆弱的能源供應，能源已成為台灣的「阿基里德肌腱」，也就是致命弱點。

外交政策指出，台灣原來就面臨能源短缺問題，擴大再生能源發展已無法達標，現行民進黨政府又淘汰核能，使台灣的能源前景堪憂，脆弱的能源供應甚至成為中共對台灣手段之一。

無論在半導體產業的競爭，或是中共統一台灣的目標，中共可運用的選項包括軍事介入、經濟封鎖、台積電在中國大陸的運作收歸國有等，但這些手段都有後遺症，可能導致與美國直接軍事衝突，全球經濟衰退等。

外交政策專文表示，中共影響台灣還有一個更有效的方式就是針對台灣的能源供應。台灣97%能源仰賴進口，媒與天然瓦斯占台灣發電80%，天然液態瓦斯儲備量只有11天，媒則是39天，即使有限度的中斷都會造成重大影響，如中共對台灣進行大規模軍事演習就造成一段時期的衝擊。

而台灣半導體產業需要龐大用電使得能源問題更為嚴重迫切，如台積電預估到2030年電力消費將增加267%，台灣需要更多元化的能源，但前景實在不樂觀。

外交政策警告，美中半導體競爭的範圍與規模擴大，台北與華盛頓必須嚴肅面對台灣能源的脆弱性，沒有充分準備，台灣能源供應擾亂都會導致經濟與地緣政治後果。

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