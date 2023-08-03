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如果台灣有事 菲律賓跟著日本「歲月靜好、不關我事」

聯合新聞網／ 獨家報導
日本神盾艦。 台師大教授朱文增提供
日本神盾艦。 台師大教授朱文增提供

【文．楊俊斌】

日本之後，菲律賓也拒絕為台海出兵。

據觀察者網報導，台灣外交部長吳釗燮表示，菲律賓和台灣面臨著相同的「威脅」，如果大陸對台灣展開軍事行動，菲律賓將會成為「下一個目標」。菲律賓和台灣應該考慮展開「安全合作」。

菲律賓國防部長特奧多羅回應，特奧多羅毫不遮掩的説，菲律賓與台灣展開防務合作的「可能性為零」，馬尼拉不想干涉他國內政，不會與台當局簽署任何安全方面的協議。

中國駐菲律賓大使黃溪連向菲律賓政府表示，台海局勢緊張的根源在於民進黨當局的政治操弄，以及美國政府的「以台制華」戰略。中國大陸對於菲律賓堅持一個中國的原則，希望菲方繼續就此保持清醒認識。

在菲防長拒絕與台當局展開軍事合作之後，中國大陸向菲律賓遞出橄欖枝。

據俄羅斯衛星通訊社報導，菲律賓陸軍總司令布勞納將軍在27日表示，中國已經正式邀請菲律賓參加中方舉辦的聯合軍事演習。布勞納表示，當前菲律賓政府正在進行研究，菲律賓總統小馬可仕指出，菲律賓的外交政策是「與所有人做朋友，不與任何人為敵」。菲律賓參加中國舉辦的聯合軍演，可能符合小馬可仕的意願，菲律賓軍隊將會繼續與世界各地的軍事力量建立關係。

菲律賓與美國等國家舉辦了多場軍演，今年4月，美、菲兩國共派出17600名士兵，在菲律賓周邊展開規模空前的「肩並肩聯合軍演」，演習地點相當靠近中國大陸本土，也是美菲兩國有史以來規模最大的一次軍事演習。

在這之後，美國拉著菲律賓軍隊展開海上、地面、空中的軍事演訓，並派出軍艦參與菲律賓所謂的「南海巡航」，目的就是借著菲律賓的手，對中國發起圍堵。

在中國大陸向菲律賓發出聯合軍事演習的邀請時，不少人感到意外。

今年中國已經與新加坡、柬埔寨、巴基斯坦、泰國、寮國五個周邊國家展開聯合軍演，邀請菲律賓演習只是一次平常的軍事交流。

邀請菲律賓參加軍演是中國的反制手段，可起分化瓦解美國的作用，還能防止菲律賓與台灣當局展開軍事合作。

菲律賓防長拒絕與台灣當局展開「安全合作」的聲明也向美國釋放信號，那就是菲律賓有可能拒絕為台海出兵。

不久之前，美國向日本提到所謂的「協防」台海，想要讓日本承諾會在「台海衝突」時出兵。美國大幅降低「出兵」標準，只要求日本在台海地區「展開反潛作戰」。

岸田文雄政府依舊沒有公開承諾會派遣自衛隊加入「可能爆發的衝突」。日本方面指出，岸田文雄在「出兵」台海一事上是主要是怕引起日本社會輿論的反對。

如果日本也捲入這場衝突，東亞地區的事態將更加嚴峻。

日本只對美國做出有限的軍事承諾，可幫助美軍展開「撤僑」行動，可為美軍提供燃料和物資。至於美國最關心的美軍能否借助在日本的軍事基地來介入台海，岸田文雄在3月份作出明確表明，這一問題的決定權在日本手中。美軍能否通過在日本的軍事基地運送兵員、發射導彈，日本也需要討論。

不論日本做出何種承諾，日本早就表現出介入台海的意圖。美國牽動日本、菲律賓等國家與美軍加強軍事合作，自然是衝著中國而來！

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