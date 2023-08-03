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向敵人買石油 烏克蘭的戰車形同「資敵」樂壞普丁

聯合新聞網／ 獨家報導
新華網
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【文．楊俊斌】

俄、烏衝突出現荒唐的一幕，普丁賺收錢又收裝備，澤倫斯基怎打仗？

烏軍用於對俄軍發起進攻的戰車，使用的居然是從俄羅斯進口的柴油，俄羅斯提供石油，讓烏克蘭駕駛坦克衝向己方的陣地。

烏軍的燃料供給大戶，居然是俄羅斯的能源企業。這等於是俄羅斯內部有人在「通敵」，給敵人提供戰略資源，幫助敵軍對自己的部隊發起進攻。

從另一個角度看，烏克蘭又何嘗不是在給莫斯科「送錢」？特別俄羅斯是在西方國家制裁的情況下，基輔的舉動讓俄羅斯的原油找到新的市場，也相當於是在「資敵」，給莫斯科送去大量的金錢，讓俄軍能夠生產出更多的武器，投入到烏克蘭戰場上。

烏克蘭為什麼要從俄羅斯購買石油？在戰爭爆發之前，烏克蘭本身是具備石油提煉能力，從亞塞拜然進口原油自己提煉。

戰爭爆發之後，國內的煉油廠被俄軍炸毀。國內的工廠，居民可以不用石油產品。但是軍隊沒有燃料就不能打仗，從國外進口成了唯一選擇。

烏克蘭不可能直接從俄羅斯手裡買柴油，俄羅斯企業也沒敢直接賣。基輔是從土耳其，匈牙利等國家間接購買，汽柴油等成品價格也有比較便宜，相當受到烏克蘭的青睞。

這場荒唐的戰爭基本上對俄羅斯更並非完全無利可圖，證明西方國家的制裁手段，並不能扼殺俄羅斯，反而間接幫助擴大在匈牙利、土耳其、印度等國家的市場佔有率。

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烏軍使用著俄羅斯的柴油，驅動西方坦克裝甲車，對俄軍發起反攻，雖然給莫斯科造成了不少傷亡，但裝備中的部分，最終都被繳獲和摧毀，成俄軍手中的戰利品，還被加以研究。

普丁再用賣石油的錢，去研發更先進的武器裝備，將這些新的武器裝備運用到俄、烏戰場上。

普丁既收錢又收裝備，然後將這些錢和裝備所創造的價值，重新投入到俄、烏衝突的戰場上。

這場戰爭的結果已經揭曉，烏克蘭完全北約化，俄羅斯除了核武其餘傳統武器無存，中國大陸順勢崛起。

至於全球則更加推向不同的兩方，美國依舊強勢，所面對的則是更加強壯的中國。

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