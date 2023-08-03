「抗美援朝」志願軍 原來不只解放軍

【文．邢雲】

韓戰停戰70周年之際，大陸出現不少憶往的紀實文章。其中某紀實文章提到，中共建政初期雖擁強大陸軍，但韓戰初期中共僅數十架戰機，如何在鴨綠江畔的「米格走廊」，和擁強大空軍的美軍對峙？原來在中共遊說下，前蘇聯領袖史達林允諾派空軍協助，但要求蘇軍穿上中國「志願軍」制服，才創造出輝煌紀錄。如果當時蘇聯未允協助，一部韓戰史必已改寫。

韓戰爆發於1950年6月25日，朝鮮（北韓）人民軍越過北緯38度線南下入侵南韓，隨後以美軍為首的聯合國部隊參戰，中共在1050年10月以「抗美援朝」名義，派「中國人民志願軍」參戰，最終各方於1953年7月27日在板門店簽署《朝鮮停戰協定》。

中共1949年建政後，解放軍總員額550萬人，1950年4月員額縮減為400萬人，直到1951年因「抗美援朝」，軍隊再擴充至627萬人；不過建政後，最弱的空軍就是靠蘇聯提供軍機，韓戰爆發中共戰機架次不到600架，絕大部分由蘇聯提供。

圖為「米格走廊」所在位置。 取材百度

名為《鴨綠江上空的＜米格走廊＞閃耀的紅星》的文章指出，韓戰初起，美國空軍在朝鮮半島一下子就解決朝鮮老舊的初建空軍，朝鮮109架飛機被擊落73架，一時失去海空作戰能力。美國軍機長驅直入，隨機炸射朝鮮人民軍，並越界炸射無空軍防衛能力的中國遼寧安東（今丹東市）。

面對雙方懸殊實力，1950年10月1日中共總理周恩來赴莫斯科見史達林，史達林雖允諾支援，但稱尚未準備好，要等2、3個月，實際是想先看「志願軍」能否頂得住美國，結果「志願軍」發輝驚人戰鬥力。

1950年11月史達林決定派空軍支援，但要求秘密進行。文章說，蘇聯規定，飛機一律漆上「志願軍」標誌，不准出現俄文，蘇軍標誌，要穿上中國「志願軍」軍服，只能說中國話、朝鮮語，飛行員要取中文名，被俘不准承認是蘇聯人，不得在美國控制區飛行，以免被俘。若戰死只能葬在旅順，不能歸國，也不准帶斯拉夫風格的手風琴，飛行員檔案全抽除，且要求每次出擊不得逾60架戰機，因中國當時沒那麼多，不能穿幫。

韓戰兩軍空軍主力分別是「志願軍」的米格-15，及美軍F-86軍刀戰機。圖為目前展示在美國國家航天航空博物館的兩種戰機。 圖／取材百度

空軍作戰區，只能在鴨錄江的中朝邊界，就是美國日後所稱的《米格走廊》。蘇聯率先進駐東北的空軍旅，由別格夫少將指揮的32架米格15。美國情報雖得知有一支特殊部隊，有先進飛機、穿中國軍服卻是外國臉孔的軍人留在東北，但仍只是猜測。

1950年11月1日，美機又空襲安東，蘇軍首次出動8架米格15，在一方有準備、另一方全不知下，初次遭遇2架美機被擊落。隔年1月10日，蘇軍在新義州擊落美國第一架「空中堡壘」轟作機；14日40架美機襲安東被擊落3架；21日美機50架大編隊進《米格走廊》，遭蘇擊落11架，本身無損失。到1952年2月，美蘇空戰損失9比1，美國不相信中國空軍有此戰力，判定不是中國「志願軍」空軍，

美國隨後在日本換裝性能更優於米格15的F86，替代F84，讓蘇聯空軍頓時吃虧。為此，蘇聯空軍師王牌飛行老手加入「志願軍」。果不其然擊落一架美機，飛行員被「志願軍」所俘，在審訊中，蘇聯技術人員以取得的F86戰機資料，改良了米格15，並在1951年3月秘密派出新型米格15進入東北。

4月12日，美國48架B29轟炸機在34架F84護航下，轟炸鴨錄江大橋，蘇軍出動44架米格15，打下10架B29和數架F84。經此「黑色星期四」，美國空軍暫停了近3個月的大型轟炸機轟炸。

到1951年下半年，中國自訓的大批新生飛行員誕生，如後來當空軍司令的王海，副司令林虎，在短期訓練後即和蘇聯飛行員聯合作戰。雖然蘇聯空軍仍在《米格走廊》範圍空戰，蘇軍也做掩飾，但瞞不過美國飛行員的近距目視，蘇聯人洋面孔和俄語對話露了餡。

美國時任總統艾森豪，為避免和已有原子彈的蘇聯裂痕加大，因此兩強都不對外宣揚，美國把空軍損失都算到中國「志願軍」頭上。直到1953年「志願軍」空軍全面接手後，蘇聯空軍才退出《米格走廊》。

根據蘇聯空軍統計，蘇聯共派出12個殲擊機師，2個夜間殲擊團，4個高射砲師，2個探照燈團，共計7萬餘人協助「抗美援朝」；擊落美機達1100餘架，血灑《米格走廊》的蘇聯飛行員，陣亡300餘人，現葬於遼寧蘇聯空軍飛行員陣亡陵園，均無姓名，是僅稱「飛行員」的無名英雄塜。