北韓版「死神」現身！「新星-4」極似美「全球鷹」

【文．楊俊斌】

7月27日，北韓舉行盛大閱兵式慶祝解放戰爭勝利70週年，閱兵式上展出了坦克、火箭炮和導彈等各類武器，首次對外公開的兩款新研制的無人機成為最大的亮點。

這兩款無人機外形上與美國「全球鷹」和「死神」無人機非常相似，外界將其稱為北韓版「全球鷹」和「死神」。

在這兩款無人機公開之前，外界已經在6月通過衛星掌握機場出現兩款神秘無人機，一款無人機翼展近35公尺，另一款翼展近20公尺外界的普遍認為北韓正在研制新型無人機，但對於這兩款大型無人機能不能飛，外界普遍抱持懷疑態度，北韓雖然能夠研制多種類型的導彈，但航空技術發展落後，尤其是難以解決發動機、微電子技術等方面存在問題，認為是北韓戰略欺騙的慣用手段，根本無法飛上天。

北韓不僅在地面展示這兩款無人機，閱兵式中還進行了空中展示，飛過閱兵現場，這在其他國家閱兵中也是少見的。

北韓最近的一次「進入」韓國的事件發生在去年12月。根據韓國軍方去年12月26日，韓軍從當天上午10時25分起在京畿道一帶捕捉到疑似朝鮮無人機航跡。

韓軍識別到5架無人機，捕捉的1架進入金浦和坡州之間的漢江中立水域，隨後直接飛往首爾北部地區，甚至闖入總統府禁飛區，最後離開首爾返回北韓其餘4架從江華島西側飛入，在江華島地區展開活動。

韓國出動F-15K戰鬥機、「阿帕奇」和「眼鏡蛇」武裝直升機、KA-1輕型攻擊機等飛機進行應對，地面的防空火力也進行了準備。結果是導致一架K-1A輕型攻擊機墜毀，而北韓全身而退，讓韓軍「顏面掃地」。

韓國總統尹錫悅怒斥軍方應對不力，指出軍方訓練不到位，韓國此前展示的一款墜毀在韓國境內的無人機，當時韓國軍方和軍事專家都普遍認為墜毀在韓國境內的無人機技術水平停留在航模級別水平。

其實北韓曾展示過更複雜的軍用無人機，在2013年的閱兵式上，國產新型無人機首次公開亮相，引發外界關注。

從外形上看，閱兵式上亮相的新型無人機氣動佈局和尺寸大小與美國MQM-107型靶機非常相似，安裝在一個帶導軌的傾斜發射架上，發射架集成在ZIL-130型卡車上，無人機配備了用於起飛升空的助推火箭。

韓國境內發現的疑似無人機讓外界對其無人機技術水平評價並不高，現役的軍機基本上都是國外產品，北韓無法研制出現代化的大型無人機，這也是此次北韓版「全球鷹」和「死神」察打一體無人機突然現身，讓外界驚愕的原因。

根據北韓公佈照片朝鮮版「全球鷹」無人機被命名為「新星」-4，北韓版「死神」察打一體無人機則被命名為「新星」-9。「新星」-4稱為北韓版「全球鷹」，主要原因是兩者外形上太相似，尺寸上也相近。

作為一款定位於戰略偵察的無人機，「新星」-4對於北韓來說最大的意義就是將大幅增強偵察和監視能力，尤其是戰略偵察能力。

北韓高調公開無人機飛行視頻，表明這些無人機正處于飛行測試之中，「新星」-9已經進飛彈發射試驗，也說明這些無人機可能接近交付部隊或已經在部隊試驗性裝備的程度。