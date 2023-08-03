快訊

獨／傳吳欣盈想選北市松信立委 柯文哲以「難向徐巧芯交代」勸退

卡努颱風影響風力達11級！ 台東縣綠島鄉今晚6點後停班停課

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

美學費是台灣30倍 我人才培育難追上全球水準

聯合新聞網／ 獨家報導
「教育圓桌」系列直播首集，由教文體育組召集人陳學聖（右），邀清華大學前校長賀陳弘（左）針對大學學費等議題進行對談。 國家政策研究基金會提供
「教育圓桌」系列直播首集，由教文體育組召集人陳學聖（右），邀清華大學前校長賀陳弘（左）針對大學學費等議題進行對談。 國家政策研究基金會提供

【文．林齊萩】

國家政策研究基金會今（2日）推出「教育圓桌」系列直播第一集，由教文體育組召集人陳學聖主持，邀請清華大學前校長賀陳弘，針對我國「大學學費」及「私校退場」議題進行對談。賀陳校長表示，日本公私立大學的學費是我國的兩倍，香港是我國的3倍，新加坡10倍，美國則高達30倍，他憂心台灣想要追上全球的人才培育水準，相當困難。

賀陳校長進一步以每位大學生平均分配到的經費數額分析，若折合台幣計算，我國每位大學生平均分配到的經費為20至50萬元，韓國為80萬元，日本如東大、帝大約150萬至200萬元，新加坡為200萬至400萬元，美國最高達500、600萬元，與我國的差距皆是以「倍」來計算。應思考為何會有這樣的落差情況發生？

賀陳校長強調，並非是主張高學費，而是認為應從長期價值、投資子孫的觀點，在政治與教育適度分離的前提下，來思考大學學費議題，讓學費合理化，同時亦兼顧對弱勢生的照顧。

此外，針對私校退場議題，賀陳校長提出「公私併」的建議，讓面臨退場危機的私立大學，以非營利法人的形式隸屬於公立大學，由公立大學監督其運作，收支完全公益化，讓私立大學能繼續其擅長的推廣教育。賀陳校長表示，私立大學是高等教育的重要能量，應思考如何活化，讓其持續釋放對社會有益的功能。

陳學聖召集人則表示，近年來教育部以政治考量居多，花太多時間在做政治判斷，對真正當務之急的課題，敢碰的很少。

陳學聖亦呼應「政治與教育應適度分離」的觀點，表示政府應讓教育好好地走出來，教育部長應有擔當，確實處理當前我國教育所面臨的課題。未來，「教育圓桌」系列亦將持續關注我國教育問題。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

無人機國際交流 土耳其、台灣團隊雙向取經放眼「這件事」

高鐵推大學生5折起優惠列車 加碼32班4日起開放購票

大學生選課6困擾排名出爐！大一菜鳥只能盲選、「這件事」最重要

台灣高教患五大慢性病 賀陳弘：不見總統候選人提解方

相關新聞

習近平整肅火箭軍 魏鳳和等歷任司令挫在等

中共總書記習近平近日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜，形同證實火箭軍前高層遭整肅清洗的傳聞，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，可能受揣測與牽連。

新黨三十年的理念與堅持

新黨成立迄今已滿三十年，我們雖然歷經憂患與考驗，但矢志不屈，始終堅持「清亷制衡丶公義均富、族群和諧、國家統一」的不變立場，為台澎金馬地區和全球華人世界樹立起鮮活、公正、廉明的政黨主張，也對執政的台獨野心家和貪墨腐朽的政權，敲響了長鳴的警鐘！

《羅刹海市》播量將破金氏紀錄 刷屏只為狂歡？

截至7月底，刀郎的《羅刹海市》全網只用短短11天就超過80億次播放量，直逼2021年北美兒童曲《babyshark》83億次播放量，如唱片公司申請，突破金氏世界紀錄是早晚的事。刀郎十年封刀，拔刀封神，刀刀屠妖，字字誅心，但被推上神壇後，引發700萬條評論罵那英，令人思考，這究竟是證明了音樂創作能力？還是網民刷存在感只為狂歡？

北京「最貴飯店」被沖毀 旅客發出求救

暴雨肆虐河北、京津地區，7月31日晚有網友在社交平台發文求救稱，自己被困在北京門頭溝「悉曇酒店」，由於北京大暴雨，路已被山洪衝垮，目前酒店沒信號，沒電，沒熱水。從這位住客發出的照片顯示，酒店內外一片狼藉，處處可見傾瀉而下的泥流，一晚要價6萬（台幣）的酒店設施幾乎全被沖毀。

「抗美援朝」志願軍 原來不只解放軍

韓戰停戰70周年之際，大陸出現不少憶往的紀實文章。其中某紀實文章提到，中共建政初期雖擁強大陸軍，但韓戰初期中共僅數十架戰機，如何在鴨綠江畔的「米格走廊」，和擁強大空軍的美軍對峙？原來在中共遊說下，前蘇聯領袖史達林允諾派空軍協助，但要求蘇軍穿上中國「志願軍」制服，才創造出輝煌紀錄。如果當時蘇聯未允協助，一部韓戰史必已改寫。

外交政策：能源是台灣致命弱點

權威《外交政策》雜誌警告，台灣能源需求97%仰賴進口，中共對付台灣更細膩有效的方法就是鎖定台灣原本就脆弱的能源供應，能源已成為台灣的「阿基里德肌腱」，也就是致命弱點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦