美學費是台灣30倍 我人才培育難追上全球水準

【文．林齊萩】

國家政策研究基金會今（2日）推出「教育圓桌」系列直播第一集，由教文體育組召集人陳學聖主持，邀請清華大學前校長賀陳弘，針對我國「大學學費」及「私校退場」議題進行對談。賀陳校長表示，日本公私立大學的學費是我國的兩倍，香港是我國的3倍，新加坡10倍，美國則高達30倍，他憂心台灣想要追上全球的人才培育水準，相當困難。

賀陳校長進一步以每位大學生平均分配到的經費數額分析，若折合台幣計算，我國每位大學生平均分配到的經費為20至50萬元，韓國為80萬元，日本如東大、帝大約150萬至200萬元，新加坡為200萬至400萬元，美國最高達500、600萬元，與我國的差距皆是以「倍」來計算。應思考為何會有這樣的落差情況發生？

賀陳校長強調，並非是主張高學費，而是認為應從長期價值、投資子孫的觀點，在政治與教育適度分離的前提下，來思考大學學費議題，讓學費合理化，同時亦兼顧對弱勢生的照顧。

此外，針對私校退場議題，賀陳校長提出「公私併」的建議，讓面臨退場危機的私立大學，以非營利法人的形式隸屬於公立大學，由公立大學監督其運作，收支完全公益化，讓私立大學能繼續其擅長的推廣教育。賀陳校長表示，私立大學是高等教育的重要能量，應思考如何活化，讓其持續釋放對社會有益的功能。

陳學聖召集人則表示，近年來教育部以政治考量居多，花太多時間在做政治判斷，對真正當務之急的課題，敢碰的很少。

陳學聖亦呼應「政治與教育應適度分離」的觀點，表示政府應讓教育好好地走出來，教育部長應有擔當，確實處理當前我國教育所面臨的課題。未來，「教育圓桌」系列亦將持續關注我國教育問題。