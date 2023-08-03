新黨三十年的理念與堅持

【文．吳成典】

新黨成立迄今已滿三十年，我們雖然歷經憂患與考驗，但矢志不屈，始終堅持「清亷制衡丶公義均富、族群和諧、國家統一」的不變立場，為台澎金馬地區和全球華人世界樹立起鮮活、公正、廉明的政黨主張，也對執政的台獨野心家和貪墨腐朽的政權，敲響了長鳴的警鐘！

三十年來，有許多以個別領袖為中心的政黨逐漸失去了政治舞台，也有一些協助執政者的側翼政團，退隱而去。但新黨做為一個宏揚中山思想，信奉三民主義，堅持一中憲法、捍衛憲政理念的政黨，卻矢志不渝，持續的針貶時政，異議發聲！我們始終秉持「忠於國家，堅定制衡；兩岸交流，和平統一」的理念，成為兩岸四地中國人促進統一力量的倡議者與踐行者。新黨無畏橫逆，也不懼權謀，始終為和平統一代言，並力抗台獨分裂勢力的利誘與威脅！

我們站在整體中國人的立場，爭取台澎金馬與中國大陸的完全統一，以促進中華民族的偉大復興。我們也從台灣的角度發聲，堅持民權自由、民生均富、民族尊嚴，中國統一！新黨一直主張要讓台澎金馬的民眾同享兩岸和平發展丶共同富裕的果實，並且積極參與中華大地的各項建設任務，為台灣民眾帶來新生的契機與成長的動力。

我們拒絕國際霸權的頤使氣指，也抵制殖民主義的侵凌威懾，並且反對任何外部勢力利用兵凶戰危，將台灣變成「另一個烏克蘭戰場」的陰謀技倆。我們堅持「中國人不打中國人」，積極主張保衞台海和平，全心全意拒斥戰爭掮客的私利與野心。新黨堅持，一定要讓所有台灣人免於戰火的荼毒與威脅！

我們深知，在當前台灣「單一選區兩票制」的選舉格局下，兩大黨囊括了幾乎所有的政治資源，其他的小黨很難有持續成長與茁壯發展的空間，也很難避免被執政勢力分化滲透、挑撥利用的現實困境。但是我們節衣縮食，眾志成城，堅持理念，持續不懈的培訓一代又一代的新秀和精英參選問政，奮力突圍，積極衝刺！

我們相信，世道人心畢竟是積極進取、奮發向上的，藉助社會公義力量的支持與中華文化傳承所累積的智慧，新黨一定能夠突破層層的政治打壓，超越一重又一重的現實障礙，在台灣寶島傳遞炎黃子孫一脈相承、永世不絕的香火，也為和平統一力量帶來希望的明天。

「星星之火，可以燎原」！新黨雖然不大，但已成立了三十年之久，薪火相傳，其命維新。我們堅持理念，艱苦卓絕，但毅力不搖！我們期待今後有更多的新血加入，為清亷制𧗾、和平統一的理念與實踐，帶來持續不絕的希望火種，並且為中華民族開拓新局！※以上言論不代表獨家報導集團※