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朱立倫身為黨主席可以「無為而治」嗎？

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．桂宏誠】

今年3月傳出國民黨主席朱立倫不會參選總統後，黨內菁英和後來獲徵召的侯友宜，都大讚朱立倫將是「最強總教練」，517侯友宜順利獲得徵召，並被視為是「最強母雞」。但如今，有些國民黨「小雞」向外尋求其他母雞的卵翼，侯友宜找來「金小刀」擔任競選辦公室執行長，自封為總教練，朱立倫則是球隊「老闆」，即使如此，朱立倫還是黨主席，對黨內亂象要承擔最大責任，不能「無為而治」。

7月23日國民黨召開黨代表大會，除完成徵召侯友宜參選總統的程序外，朱立倫還喊出國民黨要團結所有非綠的朋友共組「在野大聯盟」，並在國民黨重返執政後共組「執政大聯盟」。儘管朱立倫的意思是以國民黨重返執政為前提，但金溥聰在接受媒體訪問時，卻隔空表示不知道執政大聯盟是什麼？

朱立倫金溥聰隔空交火

金溥聰的質疑並非無理，因為朱立倫後來回應稱已講了半年的是「非綠」和「在野」的大聯盟，而非「執政大聯盟」。不僅如此，朱立倫此刻提出的「執政大聯盟」，頗有呼應柯文哲「聯合政府」的意味，也當是對侯友宜的民調支持仍居於第三，迫於現勢做出的因應。

另外，金和朱對執政大聯盟的提議，一開始透過媒體在「空中」的溝通方式，對照之前金溥聰說朱立倫像是球隊老闆，但朱堅持自己仍是總教練，可看出到底誰執掌侯友宜的兵符，恐怕還有待釐清。不過，朱立倫身為黨主席，整合與團結國民黨內各方勢力，乃至於為勝選而與其他在野勢力結盟，自應責無旁貸。

日前彰化縣議會議長謝典林宣布退黨，此大動作猶如召告了郭台銘將參選總統，且國民黨內還可能發生一定程度的骨牌效應。然而，現今國民黨面臨如此局面，似乎與「最強總教練」採取了「無為而治」的戰略有關，亦即只擅長於被動地「因勢利導」，缺乏引領民意、創造時勢與團結同志的積極態度與作為。

過去一段時間以來，國民黨讓人聽膩了呼籲團結，以及要共同努力提高侯友宜的民調。如果這是唯一可逆轉勝的方法，那麼長期以來，國民黨從民調中發現自己的政策已非「主流民意」時，為何不也呼籲團結與努力提升民調呢？

朱立倫缺乏創造時勢格局

許多地方議會的政治生態，能當選議長絕非當選議員後才開始運作。要參選議長者，很可能在議員選舉期間就組成了聯盟，而且要幫助聯盟中的議員當選，才能確保自己能夠當上議長。因此，郭台銘之於謝典林的關係，很可能如同謝典林之於選他當議長之議員的關係。

身為黨主席本應知和其結盟的地方派系政治生態，為了勝選先彎腰再挺直，本在所難免。故而，一旦有地方派系倒戈，就該雷厲風行地祭出黨紀處分。如此，至少還能為國民黨留下點主體性與尊嚴。※以上言論不代表獨家報導團※

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