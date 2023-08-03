習近平整肅火箭軍 魏鳳和等歷任司令挫在等

【文．楊俊斌】

中共總書記習近平近日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜，形同證實火箭軍前高層遭整肅清洗的傳聞，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，可能受揣測與牽連。

特別是王厚斌出身海軍、徐西盛出身空軍，二人與火箭軍毫無淵源，習近平調派其他軍種將領跨界擔任火箭軍一、二把手，更被視為習近平對火箭軍系統失去信任，欲藉由毫無淵源的二人領導火箭軍，以斬斷火箭軍內部利益的舉措。

取自「中國軍網」

火箭軍被整肅的相關消息雖在6月才傳出，但整肅行動很可能在3月間就展開。

傳聞中被整肅清洗的對象，至少包括時任司令員李玉超、時任副司令員劉光斌及前司令員張振中；而另一名前司令員吳國華更在7月上旬身亡。

取自「中國軍網」

2015年底二炮部隊改制為火箭軍時，魏鳳和同時成為最後一任二炮司令員及首任火箭軍司令員，直到2017年8月卸任，任期共4年10個月；2017年10月中共19大，魏鳳和晉升為中央軍委委員；2018年3月全國「兩會」，魏鳳和出任國務委員兼國防部長。

前火箭軍司令員、前大陸國防部長。 取自中國政府網

2022年10月中共20大，魏鳳和先卸任中央軍委委員；今年3月再卸任國務委員兼國防部長，自此退休，而對火箭軍的整肅行動也同時展開。魏鳳和一定程度上受到了外界的揣測。

取自「中國軍網」

7月26日，習近平藉由參加成都世大運開幕式順帶視察西部戰區空軍時更說，要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」，「把黨委班子自身建設搞過硬」，「把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。