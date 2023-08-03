北京「最貴飯店」被沖毀 旅客發出求救

【文．陸懷恩】

暴雨肆虐河北、京津地區，7月31日晚有網友在社交平台發文求救稱，自己被困在北京門頭溝「悉曇酒店」，由於北京大暴雨，路已被山洪衝垮，目前酒店沒信號，沒電，沒熱水。從這位住客發出的照片顯示，酒店內外一片狼藉，處處可見傾瀉而下的泥流，一晚要價6萬（台幣）的酒店設施幾乎全被沖毀。

這次北方暴雨重災區是門頭溝，大陸氣象局表示，門頭溝區平均降雨量超過400毫米，該區山區緊急轉移民眾5000多人。此外，永定河水位暴漲後淹沒部分道路，一些房屋和車輛已被沖得無影無蹤。

求救住客是7月31日在抖音發出求助，「有人來救我嗎？」她下榻的悉曇酒店當時正被暴雨侵襲，周邊道路遭洪水沖垮，她說，「我的車不知是被淹還是被沖走，目前酒店情況是，沒電，沒熱水！想回家！」圖片顯示，飯店造景、設施已被洪水沖毀，其中大廳更是布滿淤泥和樹枝。

傳出求救訊息後，《介面新聞》多次致電該酒店，均無人接聽，門頭溝區文化和旅遊局工作人員則表示，具體資訊尚掌握，因當地通訊中斷，也在積極和他們取得聯繫，但目前還沒有消息。

耗資8億人民幣興建的悉曇酒店，店外造景、設施幾乎全毀。 轉引微博

悉曇酒店位在北京市西郊門頭溝區潭柘寺鎮的紫暘山莊，鄰千年古剎潭柘寺，占地約20000平方公尺，由17個傳統中式院落組成，一共38間客房。該飯店2021年成為法國「羅萊夏朵酒店聯盟」大中華區第7家會員，景觀由日本造園大師野村勘治設計耗時8年、斥資8億人民幣完成，去年4月才剛試營業。

面對危難，門頭溝區應急管理局（如台灣防汛指揮部）工作人員表示，「我們前期該轉移的都轉移了，後期現在救援力量也都在路上，具體情況暫時不知道，因為信號塔被沖毀，現在要先通路，然後維修，信號恢復後救援就會更順利，整個區裡都在統籌調度救援。」

不過好在一名悉曇酒店員工表示，昨已和酒店內住客取得聯繫，經核實，目前酒店客人及員工一切安全，酒店正積極開展搶險救災工作。今天上午該員工回復，目前通訊已恢復，酒店內人員正有序撤離。