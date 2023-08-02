畫面首曝光！山東艦穿越台海 殲-15掛彈起飛「隨時準備作戰」

【文．邢雲】

8月1日中共建軍節，大陸《央視》播出《逐夢》專題片，首次公開航母「山東艦」穿越台灣海峽畫面。畫面中可見，在遭遇敵機時，4架殲-15掛彈起飛執行任務，飛行員稱，「每一次起飛都是戰鬥起飛，隨時準備作戰。」

中共「八一建軍節」87週年之際，共軍選在當天釋出航母經台海畫面。據知，「山東艦」航母編隊今年通過台海頻率頗高，5月27日、6月5日都以編隊形式沿台海以西往南行駛，中共航母編隊動作不是與兩岸形勢有關，就是與美軍在南海演習有關。

以5月27日為例，正是台灣宣佈美方首批交付的「刺針防空導彈」深夜運抵桃園機場之際，當時不僅航母，中共還出動軍艦10艘次抵近台海巡邏、出動軍機33架次「台島巡航」，

從《央視》畫面顯示，「山東艦」航母編隊通過台灣海峽期間，「突遭遇外機抵近偵察」，4架殲-15掛彈起飛執行任務；航母隨即調整航向，飛行員鄭子謙與戰友迅速做飛行前準備。

報導稱，隸屬海軍艦載航空兵某旅的鄭子謙，被戰友稱為「飛行狂人」，安全飛行1200小時，先後取得航母晝夜間著艦、著艦指揮官等資質認證。在戰鬥部隊時他曾立志當一名艦載戰鬥機飛行員，「除了勝利一無所求。」

從影音對話也顯示，在提到「遭遇敵機抵近偵察」後，有兩位飛行員對話指出，一位飛行員發射1枚飛彈，另一位發射2枚；但究竟是操演？還是真實情況？外機是指我國軍還美軍？影音中皆未提及。

《央視》曝光「山東艦」通過台海遇狀況，殲-15準備起飛。 央視視頻截圖

《央視網》介紹，由中共中央軍委政治工作部、中央廣播電視總台、中央網信辦聯合出品的類融媒體片《逐夢》共8集，8月1日起在央視綜合頻道晚間8點播出，釋出航母經台海畫面是第1集《充滿光榮和夢想的遠征》。

在中共紀念建軍之際，中共軍委主席習近平也先後前往東、西部戰區視察。今年7月6日習近平視察東部戰區時說，「中國軍隊必須敢於打仗，軍人們必須敢打、會打，堅決捍衛國家主權和安全。」7月30日前往西部戰區視察空軍部隊時表示，「要深入推進軍事鬥爭準備。」

同時，解放軍官網近日主動推文說，中國將舉行「三軍四海」演習，成為媒體關注焦點。文章稱，中國軍隊舉行一系列演習訓練，會明白無疑地表明中國軍隊捍衛國家主權、安全和領土完整的決心和意志。