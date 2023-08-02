賴清德緊咬在後阿北小心了 柯文哲總統聲量仍維持第一

【文．楊雪妍】

昨(1)日總統候選人的聲量柯文哲和賴清德不分軒輊，賴神一句換誰執政被網友嗆爆，而柯P的玉山蓋捷運，也讓網友驚嚇破表。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/1到8/2的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是21,773，第二名是賴清德，聲量是21,623，第三名是侯友宜，聲量是17,040。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是PTT在討論「嗆前瞻軌道建設亂撒錢 柯文哲狠酸：難道玉山也要蓋捷運嗎？」，這個新聞一出，引起版友熱議，討論聲量有363筆，版友表示「標準柯式廢話，略過」、「他扯玉山幹嘛= =？」、「問他哪裡不必要又推回政府決定zzz」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是ETtoday新聞雲FB 在討論「在野喊下架民進黨 賴清德：那要換誰執政？」，討論聲量有947筆，網友表示「用到時候你就會知道啦！」。第三名的侯友宜，主要是中天新聞FB 在討論「穩了！朱立倫驚曝 國民黨內參民調：侯友宜追上柯文哲、與賴清德差距很小」，討論聲量有1099筆，網友表示「侯友誼加油」。