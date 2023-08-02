馬斯克坐擁星鏈卻引忌憚 兩岸都不敢用

【文．林齊萩】

電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的星鏈（Starlink）衛星網路，至今已發射超過4500顆衛星，幾乎覆蓋全球各角落。但馬斯克政治立場的不穩定，使得如烏克蘭等依賴星鏈的國家騎虎難下，同時，因馬斯克的特斯拉業務高度依賴中國大陸，更讓台灣不敢使用星鏈。

目前，星鏈已有超過4500顆衛星在地球軌道運行，佔所有現行衛星的半數以上，未來還計劃增到4萬2千顆。其母公司SpaceX的市值近1400億美元，顯示出其巨大的影響力。

根據《紐約時報》報導，馬斯克靠星鏈這個全球頂尖的衛星網路服務，在太空通訊領域逐步穩固實力，但由於缺乏監督與規範，加上他飄忽不定的處事風格，引起全球軍方和政治領袖的不安。

現年52歲的馬斯克，能擅自決定某客戶或國家可否使用星鏈，而且他還可透過星鏈取得敏感資訊，因為沒有其他公司或政府，能近距離了解他的星鏈系統，理所當然引發外界的憂慮。

在戰區、偏遠處或受天災影響地區，星鏈是唯一可連上的網路。烏俄戰爭開打後，烏克蘭軍方就高度依賴星鏈，但馬斯克多次限制其使用，影響了烏克蘭的戰場戰略。中國則因網路由官方控制、審查而自行發射衛星，並要求馬斯克保證不在中國境內開放星鏈。歐盟也避免使用，自己砸錢打造軍民兩用的人造衛星網。

《紐約時報》報導，面臨中共的威脅，台灣的網路基礎設施可能相對脆弱，然而台灣並未選擇使用星鏈，部分原因在於馬斯克的特斯拉與中國市場有深度的依賴。