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大陸國安部首度公布微信公眾號 鼓勵民眾「一鍵」舉報

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸國安部成立四十年，並在7月1日起施行《反間諜法》，鼓勵民眾舉報。 取自「政知道」微信公眾號
大陸國安部成立四十年，並在7月1日起施行《反間諜法》，鼓勵民眾舉報。 取自「政知道」微信公眾號

【文．宋秉忠】

大陸國家安全部成立40年，首次推出微信公眾號，並發出第一篇推文宣傳「反間防諜需要全社會動員」；為方便民眾舉報，通過國安部的微信公眾號可以一鍵直達「國家安全機關舉報受理平台」，受理範圍包括個人和組織發現的危害中華人民共和國國家安全的情況線索舉報。

大陸從7月1日起施行《反間諜法》，要求加強反間諜的宣傳教育，國安部微信公眾號就是在這個背景下推出。

大陸國安部微信公眾號發布的第一篇推文《反間防諜需要全社會動員！》強調，當前，反間諜鬥爭形勢嚴峻複雜。

大陸國安部微信公眾號
大陸國安部微信公眾號

上世紀80年代初，中共決定將原中共中央調查部與公安部負責反間諜及相關工作的機構合併，組建統一的國家安全部門；1983年7月1日，國家安全部成立大會在北京召開。

過去，大陸國安人員很少在媒體公開露面，但2021年1月，在首個中國人民員警節到來之際，「國家安全部新聞辦」首次以答記者問的形式出現在《法制日報》的報導中。

大陸國安部微信公眾號
大陸國安部微信公眾號

在回答記者提問時，國家安全部新聞辦首次公開介紹大陸國家安全機關的情況，官宣招募管道，並揭祕幾名「隱蔽戰線」英雄的事蹟。「國安宣工作室」也在當年1月上線，並多次公布海報、宣傳片。

最新一部國安部形象宣傳片《有我》在國安部成立40周年之際公布，片中回顧多個隱蔽戰線所參與的事件，包括1997年香港回歸、2008年北京奧運會、2019年香港修例風波以及2021年「晚舟歸航」（孟晚舟回大陸）等。

而在7月《反間諜法》施行後，陸媒在宣傳國安部反間諜政績時也首度揭露，上海市國家安全局某處級單位破獲隱藏數十年的某國間諜。

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