世大運比賽曲惹議 孫家閎：尊重運動發源地

【文．林齊萩】

台灣選手孫家閎拿下世大運武術男子太極拳項目金牌，因比賽時場上撥放的武術配樂，被網友搜出歌名為中國大陸的愛國歌曲《我愛你，中國》，意外引發爭議，甚至被拿來大做文章。孫家閎透過大專體總發出聲明表示，武術選手尊重運動的發源地，他感謝大家的支持，會在亞運持續努力。

孫家閎3歲開始學武，國小時就和媽媽離鄉背井前往中國大陸拜師學藝，與中國大陸的淵源頗深，為台灣搶下首面金牌的孫家閎受訪時表示，只盼讓更多人關注武術運動。

孫家閎在世大運締造佳績，但卻意外捲入爭議，他在比賽時播放配樂，被網友挖出是《我愛你，中國》。

《我愛你，中國》是瞿琮作詞、鄭秋楓作曲、葉佩英原唱的中國愛國歌曲，在中華人民共和國成立70週年時，曾經被中共中宣部，評選為慶祝國慶的優秀歌曲，統戰意味濃厚，微博上大批大陸網友藉這首配樂大作文章。

為了學到正統武藝，孫家閎從小離鄉背井到中國大陸拜師學藝，跑遍大陸各省，幾乎所有武術兵器都練過，一切的努力在這次世大運大放異彩，為的就是想為台灣爭光，卻因比賽配樂意外引發熱議。

有網友說：「這招技術性奪牌，太妙了」也有網友感嘆：「又要被出征了」，多數網友仍幫孫家閎加油，認為酸民吃飽太閒，很無聊。