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美國要售台攻擊性武器？ F16先如期交貨

聯合新聞網／ 獨家報導
取自美國國防部官網
取自美國國防部官網

【文．林齊萩、張英傑】

美國眾議員最近提案，要求拜登政優先處理對台軍售案，不要再限制售台武器必須是防禦性，外交部發言人劉永健今（1）日表示感謝。但美方軍售台灣向來口惠實不至，連原定今年初開始交貨的66架F-16V戰機，都要拖到2024年第3季。

隨著國史黨日前發表《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》，有關美方在1996年台海危機後故意不出售先進武器給台灣，藉以安撫北京的密史也陸續曝光。

1995、1996台海危機爆發前，當時F-104戰機老舊，經常摔機失事，雖然台美固定一年開一次「華美軍售會議」，台灣年年都向美國提出採購F-16戰機的需求，結果連續被拒絕10多年。

另根據美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭的研究，鑒於1996年台海危機後，解放軍在對岸部署大量飛彈，對台灣安全帶來極大威脅，我方曾不斷爭取美方提供「戰區飛彈防禦系統」，華府卻以各種理由推拖阻撓。

林孝庭的研究也指出，俄羅斯曾同意出售14艘潛艦給台灣，但由於軍方忌憚美方反應而擱置。

美國五角大廈 取自美國國防部官網
美國五角大廈 取自美國國防部官網

至於國防部「鳳翔專案」編列2472億元，向美國採購66架F-16V戰機，原定今年初就要開始交貨，但在台灣已經付了部分款項後，美方卻將首架F-16V交貨時間將延至2024年第3季。

難怪前立委郭正亮在政論節目中指出，蔡政府四處宣稱台美關係堅如磐石，結果美國估計兩岸2027年底就要發生戰爭，但F16V戰機就是不給台灣，且由於契約是與美國政府間的政府契約，沒有違約罰則，「錢已經收走了，那到時候台灣打輸了，美國還要交機嗎？」

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