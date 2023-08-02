2天下了2年的雨 杜蘇芮已造成北京11死27失蹤

【文．林齊萩】

受颱風杜蘇芮的影響，北京從7月29日起連日強降雨，導致嚴重洪災。截至8月1日6時統計，暴洪已造成11人死亡，包括2人在救災中因公殉職，另有27人失踪。

「央視」引述北京市防汛抗旱指揮部消息稱，各地遇難者包括門頭溝區4人、昌平區4人、房山區2人、海淀區1人；其中，海淀區一名消防員在救援中犧牲，門頭溝區的一名鄉鎮幹部在巡查時殉職，其餘死者身分仍在核實。

在洪災中失踪的27人，包括門頭溝區13人、昌平區10人和房山區4人。房山區佛子莊鄉白草窪村的救援過程中，救援隊有4人落水失踪。此次洪災災區已遍及13個區的4萬4673人，12.7萬人被迫離開家園，災害所造成的經濟損失仍在統計之中。

大陸氣象專家表示，此輪累計降雨量在邢臺已達到1000毫米，門頭溝累計超過700毫米，從降雨資料看來相當極端。邢臺在正常年份，一年的總降雨量也就500毫米左右，亦即邢臺光這兩、三天就下了約兩年的雨。

氣象專家表示，2012年北京發生的特大暴雨，當時的總降水量最大的是房山的541毫米，2016年暴雨最大的總降雨量是河北邯鄲的771毫米，而這次河北邢臺的降雨量都遠遠超過了前兩次。

針對災情不斷，大陸網友也紛紛上網哀號「別再下雨了」，網友也紛紛在相關新聞底下留言：「已經夠了不要再下了，這颱風真是很厲害」，也有網友指出「我朋友家人全部被困聯繫不上，水到2樓了，熱搜連個影子都沒有」、「感覺這次河北的損失很慘重的，尤其是邢台下了那麼大的雨。但感覺河北那邊的消息非常非常少」。