神明也不保佑！鴛鴦夫妻搞詐欺水房遭警逮

【文．劉銳】

警方近日成功破獲一宗大型詐欺案件，一名以黃姓夫妻為首的詐欺集團，利用宮廟作為詐欺洗錢的據點，並與旗下成員合謀，進行虛擬貨幣交易平台的偽冒操作，企圖掩飾詐欺洗錢行為。

據悉，黃姓夫妻於臺中市太平區開辦宮廟並以該處為詐欺洗錢之據點，與旗下蕭姓幹部陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等10餘人，並利用偽冒虛擬貨幣交易平台，以創造對話紀錄營造從事虛擬貨幣買、賣之假象，企圖掩飾詐欺洗錢之犯行。

刑事局提供

被害人指稱，在社交媒體Line加入陌生好友後，該人表示可幫忙代操虛擬貨幣獲利，並推薦加入投資平台，起初被害人小額投資均正常出金，即不疑有他陸續匯款新臺幣1,600餘萬元進行虛擬貨幣投資，惟被害人欲將獲利出金時，該平台始顯示信用及稅金等問題而無法出金後斷了聯繫。

刑事局提供

警方專案小組經數月深入調查，上個月（20）日ㄧ舉查獲嫌犯黃姓夫妻等共計12人，並在臺中市、彰化縣等地查扣了涉案物證，包括新臺幣496餘萬元現金、一輛白色賓士、網卡968張、儲值卡13,326張等。由於涉及刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名，已移請臺灣臺中地方檢察署進行進一步調查處理。