快訊

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

罵鍾沛君「不要臉、禽獸不如」挨告 邱毅回嗆：別上演哭鬧秀

侯友宜臉書秀與翁倩玉合影 今會前日相麻生太郎

聯合新聞網／ 獨家報導
取自侯友宜臉書
取自侯友宜臉書

【文．楊雪妍】

國民黨總統參選人侯友宜自昨(7/31)日開始展開3天訪日的「友誼之旅」，繼昨天與旅日紅星翁倩玉相見歡後，預料今天將有前日相麻生太郎會面。對此，侯友宜這麼說。

對於是否會與日本前首相麻生太郎碰面？侯友宜說，一切尊重自民黨安排，相信自民黨一定會做到「讓我們賓至如歸的安排的過程」，他也對此表示感激。同時他也感謝昨日日本國會不同黨派議員和僑胞的會面，給他鼓勵、打氣，讓他很感動，除了心懷感謝以外，他會更加努力，為中華民國盡最大的心力。

而對於昨天與旅日紅星翁倩玉的碰面，他則感性的在臉書發文表示，「過去，只要講到日本職棒和歌曲，王貞治、翁倩玉，幾乎就是台灣人在日本的代名詞，無可替代。所到之處，一定掀起旋風。」，更說晚上跟翁倩玉女士一起相見歡，更讚嘆封麥多年的翁倩玉，如今更是日本著名藝術家，華麗轉身，持續大放異彩。

侯友宜臉書也提到本來要一起與會的「永遠的世界全壘打王」—王貞治，因為確診改以電話聯繫給我，慈祥的語氣，讓他深刻感受到，王貞治謙卑又溫暖的風範，侯友宜特別將刻劃第一代嘉農棒球隊王牌投手的小銅雕以及一顆2007年台灣舉辦亞錦賽時的國旗紀念球致贈給王貞治先生，謝謝他們，曾經帶給這麼多人的美好，相信也鼓勵了更多人，努力地，並且勇於追求屬於自己的美好！

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？ 朱立倫嚴正反認 再揭黨內數據：侯已追上柯

自民黨關心台海危機 侯友宜向日方說明會保「三安」

黨內無法團結是為不分區名單？ 侯友宜：努力做好溝通

訪日強化中華民國連結？ 侯友宜：到哪都宣揚中華民國

相關新聞

侯友宜臉書秀與翁倩玉合影 今會前日相麻生太郎

國民黨總統參選人侯友宜自昨(7/31)日開始展開3天訪日的「友誼之旅」，繼昨天與旅日紅星翁倩玉相見歡後，預料今天將有前日相麻生太郎會面。對此，侯友宜這麼說。

財政劃分法24年不修 張其祿批前瞻計畫「中央請客、地方買單」

蔡政府選前政策大灑幣，而且是「中央請客、地方買單」，裡子和面子全都占盡；民眾黨立委張其祿指出，主因是《財政收支劃分法》24年未修正，中央集權又集錢，地方自主財源有限，《地方稅法通則》又形同虛設，導致前瞻預算執行上如同「中央請客，地方難以買單」，龐大的自籌經費使地方政府壓力龐大、難以為繼，造成執行力低落。

繼鍺、鎵原料後 大陸再宣布管制無人機出口

大陸7月31日宣布，基於維護國家安全和利益，9月1日起對無人機相關物項實施出口管制。這是繼今（1）日對占有全球逾8成出口的鎵、鍺相關物項實施出口管制後，以同樣理由再對戰略物項實施管制。由於美國無人機市場逾50%是中國大疆產品，使用單位包括美軍，預料此舉一方面是對美「卡脖子」，另方面也防範對手仿效研發。

工讀生扮的嗎？ 杭州動物園馬來熊與遊客互動 園方：是真熊！

杭州動物園一隻「黑熊」近日搖身一變成網紅，只因牠太「熊模人樣」，甚至被懷疑是園方聘請工讀生扮演的；不過對外界質疑，園方工作人員表示，那是真熊，「這種高溫40度的大熱天，套個熊皮人會受不了的。」

北京大暴雨 紫金城600年來首淹水 門頭溝5鎮斷訊、6河破洪水紀錄

在台灣沒造成太大災情的「杜蘇芮」颱風，近日在大陸竟造成大災難。陸媒報導，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，北京近日持續極端強降雨，並傳嚴重災情，從上月29日起北京就發布最高級別「暴雨紅色預警」，號稱600年從未淹水的紫禁城淹水了，護城河已分不清哪裡是河是橋；郊區「門頭溝區」5鎮手機斷訊，華北海河流域6條河也發生有紀錄以來最大洪水，宛如世紀大洪水。

郭台銘類參選攪亂一池春水 三位總統候選人聲量暴跌

可能是民眾對政治逐漸冷感，就連議題王柯文哲都只剩下10000出頭的聲量，而侯友宜和賴清德更降到5000多的聲量，反倒是郭董要不要選攻占各大版面。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，7/31到8/1的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是11,509，第二名是賴清德，聲量是5,616，第三名是侯友宜，聲量是5,475。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦