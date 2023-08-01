侯友宜臉書秀與翁倩玉合影 今會前日相麻生太郎

【文．楊雪妍】

國民黨總統參選人侯友宜自昨(7/31)日開始展開3天訪日的「友誼之旅」，繼昨天與旅日紅星翁倩玉相見歡後，預料今天將有前日相麻生太郎會面。對此，侯友宜這麼說。

對於是否會與日本前首相麻生太郎碰面？侯友宜說，一切尊重自民黨安排，相信自民黨一定會做到「讓我們賓至如歸的安排的過程」，他也對此表示感激。同時他也感謝昨日日本國會不同黨派議員和僑胞的會面，給他鼓勵、打氣，讓他很感動，除了心懷感謝以外，他會更加努力，為中華民國盡最大的心力。

而對於昨天與旅日紅星翁倩玉的碰面，他則感性的在臉書發文表示，「過去，只要講到日本職棒和歌曲，王貞治、翁倩玉，幾乎就是台灣人在日本的代名詞，無可替代。所到之處，一定掀起旋風。」，更說晚上跟翁倩玉女士一起相見歡，更讚嘆封麥多年的翁倩玉，如今更是日本著名藝術家，華麗轉身，持續大放異彩。

侯友宜臉書也提到本來要一起與會的「永遠的世界全壘打王」—王貞治，因為確診改以電話聯繫給我，慈祥的語氣，讓他深刻感受到，王貞治謙卑又溫暖的風範，侯友宜特別將刻劃第一代嘉農棒球隊王牌投手的小銅雕以及一顆2007年台灣舉辦亞錦賽時的國旗紀念球致贈給王貞治先生，謝謝他們，曾經帶給這麼多人的美好，相信也鼓勵了更多人，努力地，並且勇於追求屬於自己的美好！