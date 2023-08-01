財政劃分法24年不修 張其祿批前瞻計畫「中央請客、地方買單」

【文．宋秉忠】

蔡政府選前政策大灑幣，而且是「中央請客、地方買單」，裡子和面子全都占盡；民眾黨立委張其祿指出，主因是《財政收支劃分法》24年未修正，中央集權又集錢，地方自主財源有限，《地方稅法通則》又形同虛設，導致前瞻預算執行上如同「中央請客，地方難以買單」，龐大的自籌經費使地方政府壓力龐大、難以為繼，造成執行力低落。

張其祿指出，中央截至2022年底核定前瞻計畫總經費為9900億7152萬多元，其中4542億2950萬多元（45.88%）經費，需由地方政府自籌，目前編列預算已達1514億 1282萬多元，但僅占中央核定自籌經費的33.33%，龐大的經費壓力使地方財政上難以為繼，也造成其他計畫無法順利推動，這也是前瞻計畫執行率低落的原因；對比國發會表示，前瞻軌道建設第1期至3期有「96.95%執行率」，兩者認知落差極大。

張其祿指出，前瞻特別預算不夠「前瞻」也不夠「特別」，也非緊急支用，卻又以《預算法》第83條「不定期或數年一次之重大政事」為由編列特別預算規避正常的預算監督，只能待執行期滿、錢都花完了，才能進行檢討。

前瞻預算執行上，張其祿指出，中央政府在核定補助金和計畫時，未完善考慮地方政府的財政能力，那裡說得出「有前瞻」？更像是埋下了地方財政黑洞；蔡政府執政八年任期內多種特別預算就多花了超過2.5兆，但人民的生活卻未見改善，前瞻預算也沒看出來有偉大建設，人民都無感、也難以信服。