繼鍺、鎵原料後 大陸再宣布管制無人機出口

【文．邢雲】

大陸7月31日宣布，基於維護國家安全和利益，9月1日起對無人機相關物項實施出口管制。這是繼今（1）日對占有全球逾8成出口的鎵、鍺相關物項實施出口管制後，以同樣理由再對戰略物項實施管制。由於美國無人機市場逾50%是中國大疆產品，使用單位包括美軍，預料此舉一方面是對美「卡脖子」，另方面也防範對手仿效研發。

做為全球最大無人機出口國的中國大陸，軍民兩用無人機已成輸出大宗，且成為國外研發模仿對象。大陸商務部、海關總署聯合兩軍方單位國防科工局、軍委裝備發展部31日聯合發出出口管制公告中指出，「為維護國家安全和利益，經國務院、中央軍委批准，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項，實施出口管制。」

《新華社》報導指出，無人機出口管制公告是基於大陸《出口管制法》、《對外貿易法》、《海關法》相關規定執行，將滿足「特定功率以上」、「含一定技術指標載荷（紅外線、合成孔徑雷達、目標指示雷達器）」、「無線電通信設備」及「民用反無人機系統」等物項框列，未經允許不准出口。

去年底「珠海航展」亮相的「翼龍-3」無人機，由中國航空工業集團的成都飛機研究所設計，是目前大陸新一代無人機，具「遠航程，重掛載，多用途」特點，可掛8枚彈頭，且可能已配備AI系統，在新軍事變革中獲領先地位。 取材央視／微博視頻號

根據公告，四種未經許可不得出口的無人機及相關設備包括：

一， 最大持續功率超過16千瓦（kW），專門用於特定無人機或無人駕駛飛艇的航空發動機。

二， 滿足一定技術指標、專門用於特定無人機或無人駕駛飛艇載荷，包括紅外成像設備、合成孔徑雷達和用於目標指示的雷射。包括波長範圍780奈米（nm）至30000奈米（nm）之間，瞬時視場角（IFOV）小於2.5毫弧度（mrad）的紅外成像設備；作用距離大於5公里（km），且具條帶模式分辨率優於0.3公尺（m）及聚束模式分辨率優於0.1公尺（m）的合成孔徑雷達（SAR）；可在高於55℃環境穩定工作，且具下述任一特性的用於目標指示的電射器。

三， 專門用於特定無人機或無人駕駛飛艇，且具視距傳輸距離大於50公里（km）、一站控多機能力大於10架等特性的無線電通信設備。

四， 干擾範圍大於5公里（km）的反無人機電子干擾設備、專門用於反無人機系統輸出功率大於1.5千瓦（kW）的高功率雷射。

報導稱，相關出口商須將出口合約、協議；擬出口物項技術說明或檢測報告；最終用戶和最終用途證明；進口商和最終用戶情況介紹；申請人法定代表人、主要經營管理人以及經辦人的身份證明等資料備齊，交省級商務主部門向商務部提出申請。

無人機應用日漸廣闊，包括航拍、反恐維穩、交通巡邏、應急救援、勘探等功能；目前全球無人機市場中，軍用無人機市場佔89%，預計未來民用無人機市場比例會再提升。而在軍用領域，美國、以色列是佼佼者；民用領域方面，深圳大疆創新科技公司是全球無人機研發和生產的領先企業，佔全球50%份額。

2017年美中貿易戰開打後，「大疆」無人機是唯一一家「美國多次點名，卻禁不了的企業」。美國內政部2019年表示，研究了全球各品牌無人機，還是沒有一家「性價比」比得上「大疆」。至今美國內政部擁有「大疆」逾千架，美國各地消防局用來勘災或防森林大火的，也多使用「大疆」。至於美軍曾設法禁用「大疆」，但最後功敗垂成，至今部分領域仍依靠「大疆」。