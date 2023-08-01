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工讀生扮的嗎？ 杭州動物園馬來熊與遊客互動 園方：是真熊！

聯合新聞網／ 獨家報導
網友懷疑杭州動物園「站直」的馬來熊，是工讀生扮的。但園方表示，高溫40度天氣，穿個獸皮不用幾分鐘人就倒了。 引自微博／時間視頻
網友懷疑杭州動物園「站直」的馬來熊，是工讀生扮的。但園方表示，高溫40度天氣，穿個獸皮不用幾分鐘人就倒了。 引自微博／時間視頻

【文．陸懷恩】

杭州動物園一隻「黑熊」近日搖身一變成網紅，只因牠太「熊模人樣」，甚至被懷疑是園方聘請工讀生扮演的；不過對外界質疑，園方工作人員表示，那是真熊，「這種高溫40度的大熱天，套個熊皮人會受不了的。」

從網傳影片可見，「黑熊」站著揮手和遊客互動，有人將食物拋入欄杆內，牠立即張口欲接住；食物跌落石頭上，「黑熊」立即彎腰進食。對此，網民表示「黑熊」疑似人扮的，「站起來是真像」、「哈哈哈，站起來實在太人裡人氣了」，但有不少人解釋片中並非黑熊，而是馬來熊，又稱，「如果是假的，怎麼用舌頭舔東西吃？」、「大概率是遊客投餵後形成的乞討行為」、「要是人扮的，能拿奧斯卡最佳特效」。

對此，杭州動物園工作人員強調，「肯定是實在的動物啊，肯定不是人扮的。我們這邊是國營的，不會出現這種情況。大夏天的溫度40度，你再套個皮毛的話，人肯定堅持不了幾分鐘就要倒下了」。

《香港01》引述副園長江志介紹指出，被指是「熊模人樣」的其實是馬來熊，與黑熊相比，馬來熊的身材明顯要「健美」很多，全身被烏黑色的短絨毛覆蓋，毛色油亮，毛緊貼皮膚。由於馬來熊皮毛是黑色，很多不太了解的遊客，會誤把牠認成是黑熊的幼崽。

江志表示，與黑熊的白色「V」字圖案不同，馬來熊胸前是一塊顯眼的「U」型斑紋，猶如戴上一塊圍兜，遠看的斑紋形狀似太陽，「這也是馬來熊英文名 sun bear 的來源，太陽熊」。

他又介紹，熊科動物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打鬥時都會站立，而馬來熊一般性情比較溫和，牠們站立可能是與遊客互動的行為。

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