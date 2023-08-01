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北京大暴雨 紫金城600年來首淹水 門頭溝5鎮斷訊、6河破洪水紀錄

聯合新聞網／ 獨家報導
北京故宮紫金城也淹水！故宮在600多年前明代時期建排水系統，號稱600年來沒讓故宮積水過，這是第一次。 新華社
北京故宮紫金城也淹水！故宮在600多年前明代時期建排水系統，號稱600年來沒讓故宮積水過，這是第一次。 新華社

【文．邢雲】

在台灣沒造成太大災情的「杜蘇芮」颱風，近日在大陸竟造成大災難。陸媒報導，受杜蘇芮颱風外圍環流影響，北京近日持續極端強降雨，並傳嚴重災情，從上月29日起北京就發布最高級別「暴雨紅色預警」，號稱600年從未淹水的紫禁城淹水了，護城河已分不清哪裡是河是橋；郊區「門頭溝區」5鎮手機斷訊，華北海河流域6條河也發生有紀錄以來最大洪水，宛如世紀大洪水。

據《北京青年報》報導，截至7月31日20時，全北京市共轉移受威脅的群眾5萬2384人，107條山區道路封閉，301處山洪溝道關閉，在建工地停工4069項，全市所有景區、鄉村民宿全關閉，而北京市中心、橫貫市中心區的長安東西路淹水形勢也很嚴重。

號稱600年從未淹水的北京故宮、紫禁城也一片汪洋大海，從上傳到社群平台的畫面顯示，積水還相當深，護城河也滿溢，分不清河與橋了。《鳳凰網》說，從7月29日晚間8時到31日下午1時，北京全市平均降雨量176.9毫米，門頭溝則高達322.1毫米。

很特別的是，在故宫太和殿、中和殿、保和殿基座上，有許多龍頭形狀排水孔。這次在暴雨的沖刷下，龍頭仿佛活了過來，紛紛張嘴噴出清澈水流。 新華社取材網易
很特別的是，在故宫太和殿、中和殿、保和殿基座上，有許多龍頭形狀排水孔。這次在暴雨的沖刷下，龍頭仿佛活了過來，紛紛張嘴噴出清澈水流。 新華社取材網易

門頭溝無疑是這次暴雨災情最慘重地區，除多處出現山洪暴發外，一輛又一輛汽車宛如煞車失靈，在街道形成「汽車河」。從大陸影音平台畫面可見，數十輛汽車在湍急水勢載浮載沉，連貨櫃也難抗凶猛洪水順流而下，嚇壞目睹民眾。

除門頭溝區外，各地普遍出現交通中斷現象。北京豐臺至沙城鐵路（豐沙線）受暴雨影響，出現列車中途停運旅客滯留的情況，部分旅客滯留時間超過30個小時，對被困旅客，將計劃安排空投所需物資，此現象在平時也極為少見。

門頭溝區暴雨成災，街上出現了「汽車河」，景觀相當駭人。 新華社取材微博
門頭溝區暴雨成災，街上出現了「汽車河」，景觀相當駭人。 新華社取材微博

《央視》說，目前，門頭溝區的王平鎮、雁翅鎮、妙峰山鎮、齋堂鎮、清水鎮在內5鎮手機通信中斷，目前僅應急衛星電話可聯繫，部分地區電力中斷。同時，海河流域發生流域性大洪水，其中永定河、拒馬河、大清河、南沙河、通天河、清水河（滹沱河支流）等6條河，發生史上有實測記錄以來最大洪水。

門頭溝市區也成河流，暴雨成災嚇壞當地民眾。 新華社取材微博
門頭溝市區也成河流，暴雨成災嚇壞當地民眾。 新華社取材微博

北京市氣象台則持續發布分區域暴雨「紅色預警」，預計7月31日上午10時至8月1日上午，北京地區的門頭溝、延慶、昌平、房山、海淀、豐台、石景山、懷柔、密雲的部分地區將降「大暴雨」，若干地區則將降「特大暴雨」。

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