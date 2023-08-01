郭台銘類參選攪亂一池春水 三位總統候選人聲量暴跌

【文．楊雪妍】

可能是民眾對政治逐漸冷感，就連議題王柯文哲都只剩下10000出頭的聲量，而侯友宜和賴清德更降到5000多的聲量，反倒是郭董要不要選攻占各大版面。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，7/31到8/1的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是11,509，第二名是賴清德，聲量是5,616，第三名是侯友宜，聲量是5,475。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是PTT在討論「柯文哲演場會票價8800元卻半吊子演出 他評：佈道大會，信仰之力在發作」，這個新聞一出，引起版友熱議，討論聲量有363筆，版友表示「我也覺得他的團隊搞個演唱會 這操作真的」、「今天換成是綠的在唱 這邊就不一樣了」、「柯粉趨之若鶩」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是Ptt 在討論「賴清德︰司法革新有3大目標」，討論聲量有763筆，網友表示「用四任司法部長打擊黑金？」。第三名的侯友宜，主要是三立新聞FB 在討論「「類參選」耗損侯友宜 郭台銘訪美：推主流民意大聯盟」，討論聲量有791筆，網友表示「郭董（台灣阿銘）加油！」。