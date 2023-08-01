彰化縣議長謝典林退出國民黨 為郭台銘參選鋪路

【文．楊雪妍】

力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的彰化縣議長謝典林，今（31）日凌晨在臉書上宣布退出國民黨，從原本「支持黨提名人選」，後來改成「支持非綠陣營的總統」，直到退出國民黨，被解讀為正式表態支持郭台銘。對此，謝典林的胞姊中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委謝衣鳳否認雙保險之說，國民黨總統參選人侯友宜表示遺憾。

謝典林今日在臉書上寫下長文表示，從爺爺到他都是國民黨員，「國民黨在野期間，沒有離開過。面對明年的總統大選，我也相當認同必需團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。」更提到，「我很敬愛我的大姊謝衣鳳，她身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委，也是立法委員，許多重責大任壓在她的肩膀我也相當不捨。跟大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨。」

對此，謝衣鳳說，「但不如同外界所說，我們是在為選舉做雙保險，我們有不同的工作場域、有不同的交友關係。我們對於政治上面的抉擇，也是不盡相同的。」並說，如果這是謝典林的最後決定，她感到惋惜，也表示尊重，相信謝典林是經過思考後所做的決定，未來也應為自己的選擇負責。更強調，今天即便是親人，如果跨越黨紀紅線，她也會做出處分，只是謝典林宣布退黨，她沒辦法在家人立場上給予支持，對謝典林很抱歉，但她身為黨部主委要負責。

擷取自謝典林臉書

侯友宜則對此事表示：「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走。」，國民黨文傳會主委林寬裕則表示，相信謝典林會和國民黨一起共同努力，完成下架民進黨，實現政黨輪替的目標。國民黨發言人楊智伃指出，衷心相信郭台銘一直以來所說的團結、共同努力都是真的，也相信郭台銘會持續支持國民黨提名參選人。