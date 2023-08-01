肺腺癌有解了！龍葵抑制肺癌細胞轉移

【文．楊允曦】

肺腺癌有救了！中央大學生醫科學與工程學系蘇立仁副教授研究團隊在實驗室經過萃取、分析龍葵，找到肺腺癌細胞轉移（爬行）關鍵的成分，這成分與「龍葵鹼」不同，於是著手進行小分子藥物研究，希望未來能夠成為治療肺腺癌抑制轉移方法之一。

由於龍葵的「龍葵鹼」成分，不小心食用可能會有中毒風險，但也因為這一個特性，國內外也對此在癌症方面加以研究，其中，中央大學生醫系蘇立仁副教授所帶領的研究團隊，經由實驗室萃取龍葵成分，日前找到具有抑制肺癌細胞轉移關鍵成分，而該這成份與「龍葵鹼」有明顯不同。蘇立仁副教授表示，部分中醫師會使用龍葵在婦科疾病之子宮內膜異位治療，以及作為抗發炎等藥物，之後經由實驗室從20多種中草藥之中實驗、發現龍葵可抑制肺癌細胞轉移，有效成分主要跟賀爾蒙調控分子機轉有密切關係，而其中類固醇結構化學成分，也是實驗室比較有興趣追蹤部分，同時，這個研究又以肺癌肺腺癌為主。

蘇立仁副教授表示，細胞學實驗主要觀察肺癌細胞爬行的情形，而經由萃取龍葵這個關鍵成分，確實發現爬行能力受到明顯抑制，也就是未有轉移。目前先導型研究中無法有效判斷可應用於肺癌前期預防或是後期治療，但未來將會採取動物活體實驗，進一步釐清龍葵活性成分抑制肺癌細胞轉移作用機制，而這項研究，蘇立仁副教授研究團隊正進行小分子藥物研究，也將投稿學術期刊分享結果。

另外，蘇立仁副教授還表示，目前他們正與愛群生殖醫學合作致力於開發更精準的診斷技術、改進試管嬰兒技術，並研究不孕症的治療方法，以提供更好的醫療服務和改善不孕症患者的生育機會。這個合作計畫將開發出全球第一套結合胚胎影像與基因綜合判讀系統，系統涵蓋胚胎醫學影像、染色體檢測、遺傳疾病風險預測三項胚胎判讀技術。本系統能夠提高判讀正常胚胎之植入著床率達 80%。計畫期間將完成中央大學的技術轉移，促進新興科技產業發展。

這次合作將為國內輔助生殖醫學領域帶來創新和突破，通過雙方的合作，將為不孕症患者和渴望擁有健康孩子的家庭提供更有效的解決方案，為輔助生殖醫學領域開創更美好的明天！