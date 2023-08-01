世界警消運動會國旗爭議 林右昌要選手參賽還是參戰

【文．宋秉忠】

世界警消運動會開幕式，我國「自費」選手要舉國旗進場被警政署人員勸阻，內政部長林右昌隨後下令，比賽時無需顧慮，可拿出國旗；行政院副院長鄭文燦也表示，在國際比賽帶國旗爭取最高榮譽，這是好事，行政院支持「非正式儀式」國旗是可以拿的；若是正式儀式，須按照主辦方規定，包括名稱、會旗等。然而，根據過去國際賽事經驗，我國選手在開幕、頒獎等正式儀式中拿國旗，已經發生取消獎牌或被禁賽的事件，如果再發生一次，林右昌、鄭文燦要如何向國人交待？

針對有「自費」選手堅持要在開幕式拿國旗進場，並與勸阻的警政署人員爆發口角，自費選手還將爭吵視頻傳回國內，引發民眾不滿「自降國格」，留言灌爆「警政署署長」粉專。

作為警消大家長的林右昌第一時間不但沒有替警政署緩頰，反而是在臉書下令，今（31）日賽事進行時，不用顧慮，把國旗拿出來。

警政署事後只能自我澄清表示，參加的桃園市消防局6人，不是消防署遴派自費選手，也不是本次代表團成員，強調是因主辦方要求遵守規則，為了避免違反規定，讓選手被取消比賽資格，影響運動員權益，才善意提醒，對方卻執意持國旗，甚至不滿po社群媒體，將請代表團妥為處理以免發生負面。

雖然，國人都希望能在國際賽事中秀出國旗，但根據中華奧會與國際奧會1981年簽署的《洛桑協議》，我國參加國際奧會所使用名稱、會徽、會旗、會歌與排程，都有一定規範，這就是所謂「奧會模式」，例如，只能拿中華台北的會旗而非國旗；頒奬時只能唱中華台北的會歌而非國歌。

取自「警政署署長室」粉專

如果我方不遵守「奧會模式」，就有可能被禁賽或是被取消獎牌，1983年在丹麥舉行的世界跆拳道錦標賽，我國選手陳君鳳雖贏下首面金牌，卻在頒獎典禮高舉國旗，遭認定「政治展示」，金牌被取消。

2002年世界盃女子壘球錦標賽，中華隊與澳洲隊之戰時，華僑將國旗傳入場內，中華隊員持旗繞場，領隊謝清文即遭大會以違反相關規定，禁止出席2場比賽；台北2017年舉辦世大運，閉幕時，阿根廷選手披我國旗進場，就遭國際大學運動總會警告。

因此，林右昌所謂「比賽時無需顧慮可拿出國旗」，有可能讓我國面臨失去獎牌，甚至被禁賽的風險。

至於鄭文燦所謂的「正式」和「非正式」儀式，開幕、閉幕進場是「正式」，頒獎也是「正式」，但自從林右昌下令拿國旗後，我國得獎選手在頒獎時拿國旗的照片就陸續出現在「警政署署長」粉專裡。

這次世界警消運動會，幾名「自費」選手在開幕時「鬧場」，受到林右昌和鄭文燦的支持，而去年北京冬奧，我國競速滑冰女將黃郁婷只是在「訓練」的非正式場合穿了中國隊服，就被時任行政院長蘇貞昌痛批「行為極為不當」，然後，停止補助她2年的專案培訓及參賽經費。