快訊

卡努逼進！彭啟明：北部下颱風雨了 天氣風險：北部不排除發陸警

天后李玟殞落！10點半出殯火化 粉絲慟喊「一路好走」

謝典林退黨骨牌效應？藍議員爆：恐還有9位正副議長要退黨

黃光國生前作育英才無數 曾批民進黨無恥近乎神勇

聯合新聞網／ 獨家報導
取自黃光國臉書
取自黃光國臉書

【文．楊雪妍】

曾任總統府國策顧問的國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨(30)日辭世，享壽78歲。生前作育無數英才，但有些人也讓他痛心，去年7月19日在國政基金會他與國民黨教文體育組陳學聖召集人進行網路直播進行對談時，批台大國發所指導教授陳明通的表現讓他覺得很丟臉，「教不嚴，師之惰」，學生現不好，老師要負責任，他以網路笑話痛批民進黨：「無恥近乎神勇」。

去年地方九合一大選，前新竹市長林智堅爆發台大國發所論文抄襲事件，黃光國當時表示，陳明通的表現讓他覺得很丟臉，反而游盈隆也是他的學生，卻很有有骨氣地退出民進黨。他直言「教不嚴，師之惰」，學生現不好，老師要負責任。黃光國指出，一個老師一年指導六個研究生就很了不起了，「陳明通厲害，賀力行一年指導30篇，共指導了400多篇，更是厲害」。

當時，黃光國表示論文寫完都希望大家看，希望被引用，作為一個教授最光榮的就是寫一篇論文大家要看，像他發表的國際學術論文130多篇，都是以個人名義發表，在他退休後論文的引用率更是快速增加。

黃光國毫不諱言地表示：「蔡總統的論文是整個社會腐化的開端，民進黨揪團相挺林智堅，但是蔡總統和多數陳明通指導的論文卻不敢讓人看」。黃光國以《韋伯選集》為例，指在政治領域中最嚴重的罪惡，歸根究底來說只有二：不切事和沒有責任感。民進黨正有這兩種致命的罪惡，如製造了網軍，不抓假新聞，反而製造假新聞。他擔心台灣的前途，民進黨是執政黨又是立院多數，什麼都可以通過，國務費、家務費通用，是非都搞不清楚。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

竹市前瞻補助款倒數 綠議員：前市長林智堅開源又節流

獨／林智堅捐30萬元給這2個婦團 論文抄襲門落幕

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

曝檢舉回函 王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

相關新聞

郭台銘類參選攪亂一池春水 三位總統候選人聲量暴跌

可能是民眾對政治逐漸冷感，就連議題王柯文哲都只剩下10000出頭的聲量，而侯友宜和賴清德更降到5000多的聲量，反倒是郭董要不要選攻占各大版面。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，7/31到8/1的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是11,509，第二名是賴清德，聲量是5,616，第三名是侯友宜，聲量是5,475。

彰化縣議長謝典林退出國民黨 為郭台銘參選鋪路

力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的彰化縣議長謝典林，今（31）日凌晨在臉書上宣布退出國民黨，從原本「支持黨提名人選」，後來改成「支持非綠陣營的總統」，直到退出國民黨，被解讀為正式表態支持郭台銘。對此，謝典林的胞姊中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委謝衣鳳否認雙保險之說，國民黨總統參選人侯友宜表示遺憾。

肺腺癌有解了！龍葵抑制肺癌細胞轉移

肺腺癌有救了！中央大學生醫科學與工程學系蘇立仁副教授研究團隊在實驗室經過萃取、分析龍葵，找到肺腺癌細胞轉移（爬行）關鍵的成分，這成分與「龍葵鹼」不同，於是著手進行小分子藥物研究，希望未來能夠成為治療肺腺癌抑制轉移方法之一。

世界警消運動會國旗爭議 林右昌要選手參賽還是參戰

世界警消運動會開幕式，我國「自費」選手要舉國旗進場被警政署人員勸阻，內政部長林右昌隨後下令，比賽時無需顧慮，可拿出國旗；行政院副院長鄭文燦也表示，在國際比賽帶國旗爭取最高榮譽，這是好事，行政院支持「非正式儀式」國旗是可以拿的；若是正式儀式，須按照主辦方規定，包括名稱、會旗等。然而，根據過去國際賽事經驗，我國選手在開幕、頒獎等正式儀式中拿國旗，已經發生取消獎牌或被禁賽的事件，如果再發生一次，林右昌、鄭文燦要如何向國人交待？

刀郎新歌「羅剎海市」暗諷那英、汪峰？

「那馬戶不知道它是一頭驢，那又鳥不知道它是一隻雞。勾欄從來扮高雅，自古公公好威名……」7月中，大陸歌手刀郎新歌專輯問世，其中，《羅刹海市》因被認為暗諷多名樂壇大咖且有暗諷時事之意，結果一炮而紅，上線一週全網播放量破10億。

黃光國生前作育英才無數 曾批民進黨無恥近乎神勇

曾任總統府國策顧問的國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨(30)日辭世，享壽78歲。生前作育無數英才，但有些人也讓他痛心，去年7月19日在國政基金會他與國民黨教文體育組陳學聖召集人進行網路直播進行對談時，批台大國發所指導教授陳明通的表現讓他覺得很丟臉，「教不嚴，師之惰」，學生現不好，老師要負責任，他以網路笑話痛批民進黨：「無恥近乎神勇」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦