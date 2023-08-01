黃光國生前作育英才無數 曾批民進黨無恥近乎神勇

【文．楊雪妍】

曾任總統府國策顧問的國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨(30)日辭世，享壽78歲。生前作育無數英才，但有些人也讓他痛心，去年7月19日在國政基金會他與國民黨教文體育組陳學聖召集人進行網路直播進行對談時，批台大國發所指導教授陳明通的表現讓他覺得很丟臉，「教不嚴，師之惰」，學生現不好，老師要負責任，他以網路笑話痛批民進黨：「無恥近乎神勇」。

去年地方九合一大選，前新竹市長林智堅爆發台大國發所論文抄襲事件，黃光國當時表示，陳明通的表現讓他覺得很丟臉，反而游盈隆也是他的學生，卻很有有骨氣地退出民進黨。他直言「教不嚴，師之惰」，學生現不好，老師要負責任。黃光國指出，一個老師一年指導六個研究生就很了不起了，「陳明通厲害，賀力行一年指導30篇，共指導了400多篇，更是厲害」。

當時，黃光國表示論文寫完都希望大家看，希望被引用，作為一個教授最光榮的就是寫一篇論文大家要看，像他發表的國際學術論文130多篇，都是以個人名義發表，在他退休後論文的引用率更是快速增加。

黃光國毫不諱言地表示：「蔡總統的論文是整個社會腐化的開端，民進黨揪團相挺林智堅，但是蔡總統和多數陳明通指導的論文卻不敢讓人看」。黃光國以《韋伯選集》為例，指在政治領域中最嚴重的罪惡，歸根究底來說只有二：不切事和沒有責任感。民進黨正有這兩種致命的罪惡，如製造了網軍，不抓假新聞，反而製造假新聞。他擔心台灣的前途，民進黨是執政黨又是立院多數，什麼都可以通過，國務費、家務費通用，是非都搞不清楚。