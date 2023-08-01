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貴州「村超」閉幕 觀看人數超卡達世界盃

聯合新聞網／ 獨家報導
歷時兩個半月的貴州「村超」，29日晚迎來總決賽。大陸外交部發言人華春瑩在推特說，「這是一場偉大的比賽」，央視轉播吸引千萬人次觀賽，盛極一時。圖為決賽現場。 取材中新網
歷時兩個半月的貴州「村超」，29日晚迎來總決賽。大陸外交部發言人華春瑩在推特說，「這是一場偉大的比賽」，央視轉播吸引千萬人次觀賽，盛極一時。圖為決賽現場。 取材中新網

【文．陸懷恩】

30日凌晨閉幕的貴州「村超」，歷時兩個多月。這場「超級足球賽」關注度一點不輸剛開幕的成都世大運，不僅引來《央視》直播，創千萬收視紀錄，觀看人數不輸卡達世界盃，連世足「FIFA金球獎」得主歐文都發賀電。外交部發言人華春瑩在推特向世界推廣：「這是一場偉大的比賽！貴州給中國長臉了！」

29日晚，貴州黔東南苗族侗族自治州，持續火爆的「村超」迎來總決賽。歷時2個半月，「村超」——榕江和美鄉村足球超級聯賽舉行了98場精彩賽事，其中四分之一參賽球員進球，「倒掛金鉤」、「貼地斬」、「圓月彎刀」…，雖然綠茵場上的球員不是職業選手，但他們純粹的熱愛才是足球該有的樣子。

總決賽現場，榕江縣車江彝村與忠誠村展開激烈的冠軍爭奪戰，交警、教師、農民、大學生…，由不同職業組成的隊員在綠茵場上拚搏。開局不到15秒，車江彝村19歲球員韋仕鑫率先踢進一球，刷新「村超」進球速度；上半場，忠誠村37號張文輝頭球破門梅開二度；93分鐘車江彝村的楊亞轟踢進絕平球，進入「點球大戰」，在球場座無虛席，賽場瞬息多變的形勢牽動數萬觀眾的心。經過激烈膠著的比賽，車江彝村最終獲得「村超」總冠軍。

總決賽冠軍隊出爐，最後由車江彝村奪冠。 取材微博
總決賽冠軍隊出爐，最後由車江彝村奪冠。 取材微博

隨後，「村超」舉行閉幕式，數千人齊唱侗族大歌，響徹球場夜空；上萬民眾手牽手圍成圈，盡情跳「多耶」……，有趣的是頒獎典禮，冠軍「車江彝村隊」　獲得一隻牛，亞軍「中城隊」獲得黑豬，得分最高的是「中村隊」的董永恆　他獲得6隻香噴噴的小雞，坦言今晚要和粉絲們一起吃飯。

結束這場足球史上的體育盛宴。官方統計顯示，「村超」總計吸引上百萬人次現場觀看，全網流量破300億次。這場融合足球、民俗及風物秀的鄉村足球賽事雖告一段落，但刮起的全民足球熱將持續高漲。

總決賽冠軍隊出爐，最後由車江彝村奪冠。 取材微博
總決賽冠軍隊出爐，最後由車江彝村奪冠。 取材微博

大陸官媒稱，這次貴州「村超」真的搞大了。賽場除邀來體育名嘴韓喬生現場解說外，原國足隊長范志毅也帶隊來給村超球員熱身，大陸著名樂團「水木年華」變身啦啦隊，在球場開起演唱會，和台下萬人合唱《一生有你》。大陸外交部發言人華春瑩盛讚「這是一場偉大的比賽」，發推特向全世界推廣，而央視前往比賽現場開啟多場直播，累計觀看量超過千萬。

總得分最高獎：6隻雞。 取材搜狐
總得分最高獎：6隻雞。 取材搜狐

線下場面更火爆，到場觀眾人數多達五萬人，一度超越卡達世界盃部分場次。有位江西球迷開車14、5個小時來看球；有溫州球迷騎機車千里迢迢趕來；有成群結隊的球迷，駕駛50輛越野車狂奔而來......，連見慣大場面的韓喬生都驚嘆：「像這麼火爆、這麼接地氣、這麼熱鬧的場面，真的還是第一次見到！」

全稱「貴州榕江（三寶侗寨）足球超級聯賽」的村超，別只聽名字就認為是村民自娛自樂而已。網民說，看過才知，原來中國人有自己的梅西、C羅和內爾瑪，他們倒掛金鉤等招式，村超都看得到，「但如此精彩的球賽不需高昂門票，全程免費觀看，最重要的是，不用擔心比賽有黑幕。」

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