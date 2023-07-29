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台海有事 半數日本人恐餓死 防衛省擔心兩岸軍力失衡

聯合新聞網／ 獨家報導
取自日本海上自衛隊推特
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【文．宋秉忠】

「台灣有事就是日本有事」，不再是已故日相安倍晉三的個人想法，據日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁表示，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死。

與此同時，日本政府今（28）日通過的防衛省「2023防衛白皮書」，對於台海情勢，白皮書指出，「軍事平衡正迅速向有利於中國的方向傾斜。」

「日本防衛白皮書」指出，中國到2035年預計將擁有1500枚核彈頭，並且對台灣的軍事優勢日益增強，而且，台海軍事平衡正迅速向有利於中國的方向傾斜。日本防衛相濱田靖一也表示，「防衛白皮書」包含了日本對台灣局勢的「坦誠看法」，強調台灣局勢「已經進入了一個充滿危機的新時代」。

取自日本海上自衛隊官網
取自日本海上自衛隊官網

日本對於台海局勢的關切，主要來自對於「糧道」的關切，據「讀賣新聞」報導，日本許多化學肥料和蔬菜種子都仰賴進口，有些專家研判，日本真正的糧食自給率根本只有10%；因此，有專家憂心，若台灣有事，美中爆發戰爭破壞了日本進口糧食的海上通道，將擾亂日本的糧食進口。

山下一仁估算，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死，約為1億2500萬人；目前要養活日本人需要1600萬公噸的米，但去年生產量僅670萬噸，不到需求量的一半。

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