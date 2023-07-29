台海有事 半數日本人恐餓死 防衛省擔心兩岸軍力失衡
【文．宋秉忠】
「台灣有事就是日本有事」，不再是已故日相安倍晉三的個人想法，據日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁表示，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死。
與此同時，日本政府今（28）日通過的防衛省「2023防衛白皮書」，對於台海情勢，白皮書指出，「軍事平衡正迅速向有利於中國的方向傾斜。」
「日本防衛白皮書」指出，中國到2035年預計將擁有1500枚核彈頭，並且對台灣的軍事優勢日益增強，而且，台海軍事平衡正迅速向有利於中國的方向傾斜。日本防衛相濱田靖一也表示，「防衛白皮書」包含了日本對台灣局勢的「坦誠看法」，強調台灣局勢「已經進入了一個充滿危機的新時代」。
日本對於台海局勢的關切，主要來自對於「糧道」的關切，據「讀賣新聞」報導，日本許多化學肥料和蔬菜種子都仰賴進口，有些專家研判，日本真正的糧食自給率根本只有10%；因此，有專家憂心，若台灣有事，美中爆發戰爭破壞了日本進口糧食的海上通道，將擾亂日本的糧食進口。
山下一仁估算，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死，約為1億2500萬人；目前要養活日本人需要1600萬公噸的米，但去年生產量僅670萬噸，不到需求量的一半。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言