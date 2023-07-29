萬安演「戲」 台灣基進實測發現防空設施多數不能用

【記者宋秉忠／台北報導】

萬安「演習」，還是萬安「演戲」？蔡政府宣稱，全台灣有超過10萬處的防空避難設施，但台灣基進派人實測後發現，絕大多數的防空避難設施根本無法進入。

台灣基進指出，國防部和每位總統候選人都說萬安演習不能演假的，國防部更稱演習比照空襲疏散方式，但據實地了解演習狀況，才發現連低標都沒達到。

取自台灣基進臉書

台灣基進人員親身實地在全台各地拍攝的影片中，可以發現防空避難設施實際上仍有很大改進空間；政府宣稱台灣全國有超過10萬處的防空避難設施，但透過此次實測，絕大多數的防空避難設施無法進入。

台灣基進批評，上述情況顯示萬安演習流於「演戲」形式，因此再次呼籲，面對中國威脅，唯有做「有意義的演習」，才能在戰爭中求生存。