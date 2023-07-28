高雄台南臨時喊停班停課 民眾砲轟為何不早發布

【文．楊允曦】

中颱杜蘇芮還沒走，緊接著卡努就生成了！每到颱風來襲，就考驗著各地方首長的智慧，由於今(28)日清晨高雄、台南突然宣布停班停課，引發部分民眾質疑，但颱風假可以輕易放嗎？對此，高雄市府發言人周璟瑜喊冤。

由於杜蘇芮行徑詭異，一度進入「組織重整」階段，以龜速行進，讓中南部縣市長們放假也不是不放也不是。但由於高雄、台南兩市的市長宣布的時間點在凌晨5點45分左右，讓在這階段出門的民眾抱怨連連，對此，高雄市府發言人則說，由於杜蘇芮的路徑不斷改變，導致強風影響高雄市的時間比氣象局預估時間還要長得多。考量民眾安全第一，市長陳其邁凌晨聯繫台南市長黃偉哲討論，敲定2縣市同步於今天清晨宣布停班停課。周璟瑜表示，昨天深夜起，各行政區陸續通報路樹倒塌、停電等災情，陳其邁市長也於今日凌晨一點與凌晨五點，召開主持災害應變會議。

台南市長黃偉哲表示，今天凌晨開始陸續有風災資訊傳來，市民上班時間風勢是否減緩無法控制，不想拿市民的安全做賭注，每一條生命都很寶貴，不想有任何僥倖的機會，因此還是宣布停班停課。對被罵，黃偉哲則說：「你不變也會被罵，那事實上你如果不變的話，人家會說已經有這麼多路樹倒塌，這麼多人受傷了，你還要要求我們去上班、上課？」，另外他也表示，科技有極限，但是天候沒有極限，事後也看到其他有滿多縣市也陸陸續續停班、停課，所以其實這個這個決策也是對的，因為大家都不想拿市民的安全來做賭注。