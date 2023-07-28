新加坡處決毒販給台灣的啟示

【文．宋秉忠】

新加坡26日處決一名男毒販，又於28日處決20年來第一名女毒販；國際特赦組織批評新加坡是「去年處決毒品犯的少數幾個國家之一」，其他還包括中國、沙烏地阿拉伯和伊朗。對照新加坡以死刑嚇阻販毒，台灣即使提高毒品犯罰則，但也難以產生嚇阻作用。

台灣已經被國際公認是亞洲的「毒品王國」，2019年聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）點名台灣犯罪組織在亞太運毒鏈(製毒、走私到銷售)中占有重要角色；同年，美國緝毒局（DEA）首度派遣人員駐台。

而據刑事警察局駐外連絡官回報駐在國國人海外關押情形，截至2022年12月為止，我國國民因涉毒品犯罪遭外國羈押人數共378人，其中遭判處死刑（含判決確定尚未執行及尚未判決確定者）共38人，遭判處無期徒刑（含判決確定執行中及尚未判決確定者）共62人。

刑事局查獲國內安非他命工廠設備。 取自刑事局官網

今年年初，警方還破獲以竹聯幫「明仁會」為首的販毒集團，製作毒咖啡、毒害北台灣，搜出黑市價值3億元的K他命毒品；前民眾黨立委蔡壁如引用食藥署公布的數據推估，國內有至少20萬4000人使用過非法藥物；她因此憂心反問：「難道，台灣是毒品大國？」

刑事局查獲國內安非他命原料及成品。 取自刑事局官網

由於台灣謹慎使用死刑來嚇阻犯罪，即使於2020年1月15日公布修正《毒品危害防制條例》第4條，將製造、運輸、販賣第二級毒品刑責，提高至10年以上有期徒刑，並提高各項之罰金刑；但據刑事局統計，2021年至2022年11月，因製造、運輸、 販賣毒品而被判決有罪人數還是多達9868人。