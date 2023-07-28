陸東部戰區緊急出動！不是攻台 是為「抗台」

獨家報導 記者邢雲／綜合報導

大陸對台「第一線」東部戰區，今（28）日上午3小時內在微博連發2則「＃時刻準備戰鬥」短消息，一時間令人震撼。難道東部戰區對台又有什麼舉動？原來，東部戰區是為了「抗颱」做準備。大陸「颱風」簡體字是「台风」，「對抗颱風」簡稱「抗台」，讓不明就理人士嚇了一跳。

2016年成立的「東部戰區」前身是南京軍區，司令部設在南京市，領導和指揮華東地區除山東省外的江蘇、上海、浙江、安徽、江西、福建等6省級行政區武裝力量，管轄範圍包括東海及台海，凡有關台海、太平洋軍演，或空軍「繞台行動」，主體都是東部戰區。

今天上午7點多東部戰區官方「微博」先發出第1則「抗台」消息說，「嚴陣以待！武警第二機動總隊某支隊全力備戰超強颱風杜蘇芮。」消息稱，連日武警第二機動總隊某支隊第一時間啟動應急響應機制，指派專人與駐地政府防汛指揮部聯繫對接，及時收集杜蘇芮資訊。同時針對性地開展人員搜救、轉移等訓練。目前，該支隊所有救援官兵全部在崗待命，嚴陣以待防抗杜蘇芮。」

根據大陸「中央氣象台」預報，杜蘇芮颱風中位置今天上午7時距福建晉江南偏東方向約105公里的台灣海峽海面，以每小時25至30公里速度向北偏西方向移動，預計上午10時後在福建廈門到惠安一帶登陸，最大風力16級。目前大陸交通運輸部將颱風防禦等級調為最高一級響應，並發布「紅色預警」。

11點左右，東部戰區再發出第2則訊息，指廈門市已啟動一級響應，27日晚上10點半半，第73集團軍部隊接到命令緊急出動應急救援力量，3000多官兵、300餘台車輛攜帶各類抗台應急救援器材，奔赴思明、湖里、翔安、同安等多方向，做好救援準備。

圖為東部戰區的武警第二機動總隊某支隊，開始為救援做準備。 取材東部戰區微博

看來，大陸解放軍和台灣國軍類似，戰時除動員作戰，平日也負責災難救助。如2008年5月12日四川汶山8級強震，據統計，中共軍方截至5月28日出動武警及部隊13萬餘人，、兵預備役人員4.5萬人、飛機3688架次，成為中共1979年發動「懲越戰爭」後最大一次動員。

「東部戰區」會在微博頻發「抗台」消息，主因戰區粉絲數很多。東部戰區目前粉絲194.5萬人，火箭軍144.4萬人，北部戰區188.1萬人，是中共部隊的三大粉絲群，至於西部戰區粉絲少，人數僅31.4萬。些戰區來說，維持和經營微博粉絲群撐熱度，還是很重要。