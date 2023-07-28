快訊

五億高中生殺人案有若干疑點 台中高分檢發回台中地檢重查

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

花蓮90年名店「戴記扁食」8月31日歇業！觀光客哀嘆少一味

陸東部戰區緊急出動！不是攻台 是為「抗台」

聯合新聞網／ 獨家報導
東部戰區自27日晚，已開始為「抗颱」做準備，圖為軍車運送相關物資設備到可能遭遇襲擊的縣市。 取材東部戰區微博
東部戰區自27日晚，已開始為「抗颱」做準備，圖為軍車運送相關物資設備到可能遭遇襲擊的縣市。 取材東部戰區微博

獨家報導 記者邢雲／綜合報導

大陸對台「第一線」東部戰區，今（28）日上午3小時內在微博連發2則「＃時刻準備戰鬥」短消息，一時間令人震撼。難道東部戰區對台又有什麼舉動？原來，東部戰區是為了「抗颱」做準備。大陸「颱風」簡體字是「台风」，「對抗颱風」簡稱「抗台」，讓不明就理人士嚇了一跳。

2016年成立的「東部戰區」前身是南京軍區，司令部設在南京市，領導和指揮華東地區除山東省外的江蘇、上海、浙江、安徽、江西、福建等6省級行政區武裝力量，管轄範圍包括東海及台海，凡有關台海、太平洋軍演，或空軍「繞台行動」，主體都是東部戰區。

今天上午7點多東部戰區官方「微博」先發出第1則「抗台」消息說，「嚴陣以待！武警第二機動總隊某支隊全力備戰超強颱風杜蘇芮。」消息稱，連日武警第二機動總隊某支隊第一時間啟動應急響應機制，指派專人與駐地政府防汛指揮部聯繫對接，及時收集杜蘇芮資訊。同時針對性地開展人員搜救、轉移等訓練。目前，該支隊所有救援官兵全部在崗待命，嚴陣以待防抗杜蘇芮。」

根據大陸「中央氣象台」預報，杜蘇芮颱風中位置今天上午7時距福建晉江南偏東方向約105公里的台灣海峽海面，以每小時25至30公里速度向北偏西方向移動，預計上午10時後在福建廈門到惠安一帶登陸，最大風力16級。目前大陸交通運輸部將颱風防禦等級調為最高一級響應，並發布「紅色預警」。

11點左右，東部戰區再發出第2則訊息，指廈門市已啟動一級響應，27日晚上10點半半，第73集團軍部隊接到命令緊急出動應急救援力量，3000多官兵、300餘台車輛攜帶各類抗台應急救援器材，奔赴思明、湖里、翔安、同安等多方向，做好救援準備。

圖為東部戰區的武警第二機動總隊某支隊，開始為救援做準備。 取材東部戰區微博
圖為東部戰區的武警第二機動總隊某支隊，開始為救援做準備。 取材東部戰區微博

看來，大陸解放軍和台灣國軍類似，戰時除動員作戰，平日也負責災難救助。如2008年5月12日四川汶山8級強震，據統計，中共軍方截至5月28日出動武警及部隊13萬餘人，、兵預備役人員4.5萬人、飛機3688架次，成為中共1979年發動「懲越戰爭」後最大一次動員。

「東部戰區」會在微博頻發「抗台」消息，主因戰區粉絲數很多。東部戰區目前粉絲194.5萬人，火箭軍144.4萬人，北部戰區188.1萬人，是中共部隊的三大粉絲群，至於西部戰區粉絲少，人數僅31.4萬。些戰區來說，維持和經營微博粉絲群撐熱度，還是很重要。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

杜蘇芮直撲金門 台電整裝待命視天候許可前進維修

杜蘇芮颱風離去風浪仍大 小琉球東港線明天再停航

杜蘇芮狂風襲嘉義！縣市仍2142戶停電 台電派百人急搶修

10年投20億元治恆春水患 通過杜蘇芮豪雨「期末考」

相關新聞

議題王柯文哲攻佔各大版面 總統聲量維持第一

昨(27)日網友討論度最高的議題，居然前4名都與柯文哲有關，討論的議題分別為民調、「前瞻」、曝日政要稱「台不可能加 CPTPP」、還債議題，根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，7/27到7/28的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升到第一名，聲量是25,822，第二名是侯友宜，聲量是12,491，第三名是賴清德，聲量是12,203。

陸東部戰區緊急出動！不是攻台 是為「抗台」

大陸對台「第一線」東部戰區，今（28）日上午3小時內在微博連發2則「＃時刻準備戰鬥」短消息，一時間令人震撼。難道東部戰區對台又有什麼舉動？原來，東部戰區是為了「抗颱」做準備。大陸「颱風」簡體字是「台风」，「對抗颱風」簡稱「抗台」，讓不明就理人士嚇了一跳。

媲美「基尼大媽」 青島「巧克力大爺」爆紅！

當夏季高溫高達40度之際，讓人想起多年前在山東海邊爆紅的「基尼大媽」；今年夏天，同樣在山東海邊，出現一群足以和「基尼大媽」媲美的「巧克力大爺」，被稱是新晉青島特產 。他們還被冠以新的旅遊打卡項目。網友戲言，一看還以為遇見崇尚古銅色肌膚為健康美的國際友人，走近一聽，原來是普通話夾雜口音的青島人。

外交變大內宣 呂秀蓮憂台灣總統更難走出去

前副總統呂秀蓮出訪韓國前接受專訪提到，台灣目前外交內宣化，都是請外人來訪問，但下任總統會面臨走不出去的困境，「這是我們共同的危機跟羞辱」。外交部花大錢頻繁邀外賓訪台，蔡總統忙接見，有些外賓還拒見在野黨並誇讚蔡總統政績，難怪呂秀蓮會批評「外交內宣化」。

不向命運低頭 失怙彝族少女被上海音樂學院錄取「感恩幫助我的人」

今夏對19歲的四川樂山彝族姑娘尼里金枝來說，是可喜可賀的日子。在今年高考（大學聯考）藝術類本科提前批錄取中，金枝如願被「雙一流」高校——上海音樂學院聲樂歌劇系聲樂演唱（少數民族聲樂演唱）專業錄取。

美國商務部長5天內兩度談訪陸 雷蒙多急著想與大陸做生意

短短5天內，美國商務部長雷蒙多兩度公開就其訪陸計畫放風，還表示，美國需要「在所有可能的地方」與中國做生意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦