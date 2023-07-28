不向命運低頭 失怙彝族少女被上海音樂學院錄取「感恩幫助我的人」

【文．陸懷恩】

今夏對19歲的四川樂山彝族姑娘尼里金枝來說，是可喜可賀的日子。在今年高考（大學聯考）藝術類本科提前批錄取中，金枝如願被「雙一流」高校——上海音樂學院聲樂歌劇系聲樂演唱（少數民族聲樂演唱）專業錄取。

儘管命運多舛，但金枝始終不向命運低頭。先後失去父母的她在眾多好心人關心和幫助下，終於圓了自己的音樂夢。她說，「感恩曾幫助過我的好心人，我一定會全力以赴，不負大家的期望。」

據《成都商報》報導，金枝老家在樂山峨邊彝族自治縣大堡鎮化林村，位於海拔1000公尺的山上。金枝是家中老三，上面有兩哥哥。2010年金枝6歲時，一場意外降臨，父親因病去世，母親成家中的頂樑柱，拉拔3個孩子長大。

作為家中最小孩子，金枝特別勤奮，初中便考到了縣城，高中又來到樂山二中就讀。那時，金枝心裡只有一個願望：好好讀書，考個好大學，等工作掙錢再減輕母親的負擔。

但命運作弄人，金枝讀高一時，母親因病永遠離開了。一時間，失去雙親的傷痛，讓她感到無力，而原本就很拮据的家庭，經濟條件變得更糟，金枝的生活只能依靠大哥外出打工勉強維持。

然而，家庭的苦難、生活的窘境，並未將金枝打倒。倔強的她，不甘向命運低頭，「我更想通過高中3年努力學習，走出大山，追求更有價值的人生。」

金枝的遭遇，學校師生看在眼裡，關愛行動也悄然展開，想辦法為她免除學費，班主任號召師生捐款捐物。在金枝原本人生規劃中，希望通過高考考取一所好的「二本」學校（重點大學外的普通大學）。直到一次偶然機會，改變了她的人生規劃。

金枝日前被通知，因成績優異已被上海音樂學院錄取，她向記者展示自己的錄取通知書。 轉引上觀新聞

原來，金枝從小一直愛唱歌，讀小學便常去彝族社區活動表演唱歌。進入中學後，在各類校園活動總能見到她活躍的身影。高一下學期一次學校藝文表演，金枝擔當領唱。剛一下臺，一位樂山師範學院的音樂老師叫住了她，建議她走音樂這條路。

「我一直喜歡音樂，但對於學費，我的家庭條件有限，我一直沒想過也不敢想走這條路。」金枝記得，當時一口婉拒了老師的建議。但沒過多久，這位音樂老師再和學校領導溝通此事。校長在一次次談心中叮囑她，「金枝，妳只管放心學、認真學，錢的問題我們想辦法解決。」

金枝說，高中3年除基本生活費外，她在校其餘費用全免。「母校這個溫暖大家庭，讓我的學習生活沒後顧之憂。」不久，學校和一家公益培訓機構合作，讓專業老師教她樂理、聲樂知識，還有一位鋼琴老師教她鋼琴。得知金枝家庭情況後，他們全部免除了金枝的學費。

高考前，金枝參加上海音樂學院校考，從初試、複試到終試，她一路「過關斬將」順利通過，最終憑藉超過上海音樂學院2023本科藝術類專業高考文化成績錄取分數線66分的優秀成績，被該校錄取。

金枝說，一路走來，學校師生、社會愛心人士、愛心企業給予的關心與幫助，都化作了她奮力前進的動力。「進入大學後，我會全力以赴，唯有努力才不會辜負大家的期望。」