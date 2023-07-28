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媲美「基尼大媽」 青島「巧克力大爺」爆紅！

聯合新聞網／ 獨家報導
如今時興的「巧克力大爺」也成為青島海灘的新特產，但海邊出現緊急狀況時，他們也會勇於救人。 轉引極目新聞
如今時興的「巧克力大爺」也成為青島海灘的新特產，但海邊出現緊急狀況時，他們也會勇於救人。 轉引極目新聞

【文．邢雲】

當夏季高溫高達40度之際，讓人想起多年前在山東海邊爆紅的「基尼大媽」；今年夏天，同樣在山東海邊，出現一群足以和「基尼大媽」媲美的「巧克力大爺」，被稱是新晉青島特產 。他們還被冠以新的旅遊打卡項目。網友戲言，一看還以為遇見崇尚古銅色肌膚為健康美的國際友人，走近一聽，原來是普通話夾雜口音的青島人。

大約10年前，青島海邊出現一群大媽阿姨，她們乍看下濃妝艷抺，實際是為擋高溫，戴上了防曬面罩，僅露出眼、口、鼻，沒想到成為青島海灘一大特色，被稱為「臉基尼」，當時大陸網民還調侃：大媽有三寶：搶黃金、跳廣場舞及海灘邊戴臉基尼，讓中國大媽揚名國際。2014年，「臉基尼」還登上法國時尚雜誌Vogue封面，標題為「Masking in the Sun」。

繼「基尼大媽」後，《楚天都市報》官方帳號「極目新聞」報導說，青島海邊再出新特產，一群皮膚曬成古銅的長者，他們大多已退休，閒暇時間多，游泳少則20幾年，多則半個多世紀，四季不斷。遊完泳，岸上擺得七仰八叉，為的是得到陽光的雨露均沾。

對青島人來說，海灘就是社區綠地、街心公園，是茶餘飯後的遛彎之地。他們或聚齊喝茶、躺平聊天，或把這裡當成健身鍛煉的快樂老家，運動強度、各種高難度和精氣神絲毫不輸年輕人。

常在海邊走，難免不出手。真正被津津樂道的，是大家的口口相傳：每個青島「巧克力大爺」身上都背負「幾條人命」。此「人命」，是指救人的「人命」，他們為此形成了身體慣性，成了遊客心中的超級英雄。

多年前在青島海灘紅極一時的「基尼大媽」，現在雖已褪流行，但當年還被法國著名時尚雜誌Vogue當封面報導。 轉引搜狐網
多年前在青島海灘紅極一時的「基尼大媽」，現在雖已褪流行，但當年還被法國著名時尚雜誌Vogue當封面報導。 轉引搜狐網

青島市民趙隆俊說，「巧克力大爺這群體，是一個善於出手助人、扶危濟困的群體。小事是打聽個地方，大事就是說在海中游泳遇險後，呼救聲就會招來巧克力大爺出手相救。」趙先生說，每個人在這都活動了幾十年了，對青島海面氣象、水溫、潮汐、海流、海浪、每天漲退潮規律，都了然於心，他們也很有耐心、不厭其煩地向遊客做安全輔導。

許多公營海灘都有專業救援隊，但輕生、不知潮水規律等緊急情況時有發生，專業人士鞭長莫及，加之海水兇險，水性極佳的巧克力大爺們，便兼任救生功能，或成為心理疏導員，或幫撿掉進海裡的鑰匙等，成為沙灘救援力量的重要補充。

其實不僅青島如此，許多沿海城市的沙灘上都有了巧克力大爺。針對他們在高溫下的曬黑和運動，專家還是建議他們，做一些必要防護與預防。青島市立醫院皮膚診療中心副主任王昌媛說，水的反射會加重紫外線對人體損傷，「巧克力大爺」已出現這種黑的巧克力色，後期恐會出現一些病變。雖然老爺們身體條件可能不差，但王昌媛建議大家循序漸進，小心長期日光浴可能出現的風險。

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