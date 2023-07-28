外交變大內宣 呂秀蓮憂台灣總統更難走出去

【文．宋秉忠】

前副總統呂秀蓮出訪韓國前接受專訪提到，台灣目前外交內宣化，都是請外人來訪問，但下任總統會面臨走不出去的困境，「這是我們共同的危機跟羞辱」。外交部花大錢頻繁邀外賓訪台，蔡總統忙接見，有些外賓還拒見在野黨並誇讚蔡總統政績，難怪呂秀蓮會批評「外交內宣化」。

台灣與宏都拉斯斷交後，台灣僅剩13個邦交國，總統出訪變得越來越困難，因此，外交部自112年度起擴大邀請外賓來訪，預算規模從3.7億多元暴增5600萬元，達到約4.3億元。

據報導，外交部112年單位預算達到304億元，其中「國際合作及關懷」擴編約17.5億元，是增幅最大的一筆項目；預計接待的外賓數也暴增304人，達到2368人次，編列的相關預算將用於機票、食宿等項目上。

原本外交部廣邀外賓訪台、增加台灣國際曝光度也無可厚非，但外交部邀請的外賓的花費不公開、來台的行程安排不合理，卻被在野黨批為「外交內宣化」。

例如，英國前首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss）5 月份受邀訪台，外交部當時還拒絕透露誰出錢，後來英國公布的國會議員額外收入報告曝光，特拉斯演講及交通、住宿費用都是由政府資助的財團法人兩岸交流遠景基金會和外交部埋單，總額9萬英鎊，相當於 350 萬元新台幣。

最讓在野黨不滿的是，特斯拉除了大讚蔡總統政績並拒絕會晤在野黨領袖。

訪台後，特拉斯接受日本媒體專訪時盛讚，在蔡總統主政下，台灣過去 10 年有了驚人的經濟成長，而且是一個享有言論自由、企業自由的自由社會。

呂秀蓮接受媒體訪問時指出，2024年會是台灣外交比較脆弱的一年，明年台灣新總統選上就職後，還要半年才能熟悉運作，美國也是面臨同樣問題，因此，台美加起來，會有長達一年權力真空期。