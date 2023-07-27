快訊

砰！台中豐原變電箱爆炸原因不明 近4000戶停電

落差太大！去年美國票房救世主湯姆克魯斯 今年恐賠錢

U12世界盃／中華隊強心臟！王聖穰再見安打 延長7局3:2射日

美國商務部長5天內兩度談訪陸 雷蒙多急著想與大陸做生意

聯合新聞網／ 獨家報導
取自美國商務部官網
取自美國商務部官網

【文．陸懷恩】

短短5天內，美國商務部長雷蒙多兩度公開就其訪陸計畫放風，還表示，美國需要「在所有可能的地方」與中國做生意。

據外媒報導，本月21日雷蒙多接受美國CNBC採訪時，提到她「計畫晚些時候」訪中；本月25日參加美國智庫「威爾遜中心」一場活動時，雷蒙多在被問到美中關係時又說，她計畫「今年夏天晚些時候」訪中，但具體日期和安排仍在敲定中。

25日，雷蒙多表示，「在高層次上，我們需要在所有可能的地方與中國做生意，需要在所有可能的地方推銷，但我們也需要保護該保護的地方，而我在這兩方面都有要擔當的角色。」

雷蒙多舉例，食品、娛樂、健康、美容等產業不存在「國家安全風險」，還能為美國創造許多就業機會，因此上述領域「在力所能及範圍內」，開展業務有很多好處；她提到上海迪士尼樂園的營運「非常紅火」，星巴克也在中國不斷展店。

但雷蒙多強調，「話雖如此，我們必須對威脅和戰略競爭保持警惕」；她接著聲稱，在人工智慧（AI）、半導體、軟硬體等中國想要用於「推進軍事能力」的領域，美國有必要與盟友合作，阻止中國獲得相關技術，並最終將其投資美國。

自今年5月以來，中美高層交往逐步恢復，互動頻率明顯上升。雷蒙多之前，美國國務卿布林肯、財長葉倫及總統氣候問題特使凱瑞已紛紛完成期待已久的訪中之旅。針對雷蒙多將於近期訪華，大陸商務部發言人束玨婷本月13日在新聞發佈會上稱，中方對雷蒙多部長訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通。中方將繼續致力通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動務實合作。

不過，中美關係改善能否持續也考驗美方誠意。就在雷蒙多表態訪華隔日，這位美國商務部長再提「中國駭客入侵美商務部電子郵件」問題，宣稱美國應態度強硬面對。中共外交部發言人汪文斌則駁斥說，這是美方發佈的假消息。他說，中國才是網路攻擊最大受害者，中國政府部門幾乎每天都遭受海量的網路攻擊，其中大多數源頭都來自美國。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

美商務部長雷蒙多警告 中國大量補貼導致成熟晶片過剩

像TikTok？ 美國運輸部長：中國電動車引發國安疑慮

追求穩定 布林肯：關切中方在南海和台海越發獨斷作為

商務部長雷蒙多傳訪華 中籲取消制裁

相關新聞

萬安演「戲」 台灣基進實測發現防空設施多數不能用

萬安「演習」，還是萬安「演戲」？蔡政府宣稱，全台灣有超過10萬處的防空避難設施，但台灣基進派人實測後發現，絕大多數的防空避難設施根本無法進入

台海有事 半數日本人恐餓死 防衛省擔心兩岸軍力失衡

「台灣有事就是日本有事」，不再是已故日相安倍晉三的個人想法，據日本農林水產省前官員、CANON全球戰略研究所（CIGS）首席研究員山下一仁表示，若台海有事導致日本進口糧食的海上交通中斷，使糧食無法進口，恐有半數日本人會餓死。

新加坡處決毒販給台灣的啟示

新加坡26日處決一名男毒販，又於28日處決20年來第一名女毒販；國際特赦組織批評新加坡是「去年處決毒品犯的少數幾個國家之一」，其他還包括中國、沙烏地阿拉伯和伊朗。對照新加坡以死刑嚇阻販毒，台灣即使提高毒品犯罰則，但也難以產生嚇阻作用。

高雄台南臨時喊停班停課 民眾砲轟為何不早發布

中颱杜蘇芮還沒走，緊接著卡努就生成了！每到颱風來襲，就考驗著各地方首長的智慧，由於今(28)日清晨高雄、台南突然宣布停班停課，引發部分民眾質疑，但颱風假可以輕易放嗎？對此，高雄市府發言人周璟瑜喊冤。

議題王柯文哲攻佔各大版面 總統聲量維持第一

昨(27)日網友討論度最高的議題，居然前4名都與柯文哲有關，討論的議題分別為民調、「前瞻」、曝日政要稱「台不可能加 CPTPP」、還債議題，根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，7/27到7/28的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升到第一名，聲量是25,822，第二名是侯友宜，聲量是12,491，第三名是賴清德，聲量是12,203。

陸東部戰區緊急出動！不是攻台 是為「抗台」

大陸對台「第一線」東部戰區，今（28）日上午3小時內在微博連發2則「＃時刻準備戰鬥」短消息，一時間令人震撼。難道東部戰區對台又有什麼舉動？原來，東部戰區是為了「抗颱」做準備。大陸「颱風」簡體字是「台风」，「對抗颱風」簡稱「抗台」，讓不明就理人士嚇了一跳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦