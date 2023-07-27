美國商務部長5天內兩度談訪陸 雷蒙多急著想與大陸做生意

【文．陸懷恩】

短短5天內，美國商務部長雷蒙多兩度公開就其訪陸計畫放風，還表示，美國需要「在所有可能的地方」與中國做生意。

據外媒報導，本月21日雷蒙多接受美國CNBC採訪時，提到她「計畫晚些時候」訪中；本月25日參加美國智庫「威爾遜中心」一場活動時，雷蒙多在被問到美中關係時又說，她計畫「今年夏天晚些時候」訪中，但具體日期和安排仍在敲定中。

25日，雷蒙多表示，「在高層次上，我們需要在所有可能的地方與中國做生意，需要在所有可能的地方推銷，但我們也需要保護該保護的地方，而我在這兩方面都有要擔當的角色。」

雷蒙多舉例，食品、娛樂、健康、美容等產業不存在「國家安全風險」，還能為美國創造許多就業機會，因此上述領域「在力所能及範圍內」，開展業務有很多好處；她提到上海迪士尼樂園的營運「非常紅火」，星巴克也在中國不斷展店。

但雷蒙多強調，「話雖如此，我們必須對威脅和戰略競爭保持警惕」；她接著聲稱，在人工智慧（AI）、半導體、軟硬體等中國想要用於「推進軍事能力」的領域，美國有必要與盟友合作，阻止中國獲得相關技術，並最終將其投資美國。

自今年5月以來，中美高層交往逐步恢復，互動頻率明顯上升。雷蒙多之前，美國國務卿布林肯、財長葉倫及總統氣候問題特使凱瑞已紛紛完成期待已久的訪中之旅。針對雷蒙多將於近期訪華，大陸商務部發言人束玨婷本月13日在新聞發佈會上稱，中方對雷蒙多部長訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通。中方將繼續致力通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動務實合作。

不過，中美關係改善能否持續也考驗美方誠意。就在雷蒙多表態訪華隔日，這位美國商務部長再提「中國駭客入侵美商務部電子郵件」問題，宣稱美國應態度強硬面對。中共外交部發言人汪文斌則駁斥說，這是美方發佈的假消息。他說，中國才是網路攻擊最大受害者，中國政府部門幾乎每天都遭受海量的網路攻擊，其中大多數源頭都來自美國。