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中國最美運動員 湖南妹子夏思凝全國田徑跨欄奪冠

聯合新聞網／ 獨家報導
「全國田徑錦標賽」百米跨欄開賽前，夏思凝看著跨欄不知想到什麼，突然會心一笑，讓不少男網友動容。 取材知乎．微博
「全國田徑錦標賽」百米跨欄開賽前，夏思凝看著跨欄不知想到什麼，突然會心一笑，讓不少男網友動容。 取材知乎．微博

【文．陸懷恩】

7月22日晚，在浙江衢州舉行的「2023年全國田徑錦標賽」女子100米欄決賽中，來自湖南邵陽的夏思凝，以13秒25成績奪得冠軍！高顏值加運動實力，一舉手一投足立刻成為網上熱搜，不少網友留言除為她加油外，很多人說：「我戀愛了！」

夏思凝在奪冠後接受採訪時表示，雖然奪冠了，但自己跑得並不好，她的目標是打破13秒大關。

2003年夏思凝生於湖南邵陽，她父親曾是邵陽市田徑隊成員，不過夏思凝並未從小就練田徑，直到初一她才跟著田徑教練進行。有著運動天賦的夏思凝，從小學過舞蹈，身體柔韌性、協調性好，也為跨欄打下很好基礎。

夏思凝練田徑跨欄3年就獲獎，被稱高顏值兼具實力的絕美頂配。 取材知乎．微博
夏思凝練田徑跨欄3年就獲獎，被稱高顏值兼具實力的絕美頂配。 取材知乎．微博

雖然起步比較晚，但夏思凝憑藉天賦和刻苦訓練，很快就嶄露頭角。2017年，全國中學生田徑錦標賽上，夏思凝拿下女子100米欄冠軍，那時她練習跨欄僅3年。2019年5月夏思凝以13秒53的好成績，獲世界中學生田徑錦標賽女子100米欄冠軍；同年8月年僅16歲的夏思凝，在第二屆全國青運會女子100米欄項目中，以13秒30成績拿下冠軍，並打破全國少年紀錄；正是這場比賽，讓夏思凝被更多人認識，很多人開始將她稱為「跨欄天才」，而夏思凝也有了更大目標。

7月22日獲「全國田徑錦標賽」百米跨欄冠軍，夏思凝撐傘領獎，留下了一張美麗倩影，不少網友說：「我戀愛了！」 取材知乎．微博
7月22日獲「全國田徑錦標賽」百米跨欄冠軍，夏思凝撐傘領獎，留下了一張美麗倩影，不少網友說：「我戀愛了！」 取材知乎．微博

之後，夏思凝師從著名跨欄教練孫海平。孫海平也是大陸著名跨欄選手劉翔的教練，劉翔從2000年到2012年期間都是孫海平教練的高徒。為夏投入不少心血的孫海平說，夏思凝跨欄節奏好、身材比例佳，年齡輕、可塑性強。

進入2023年夏思凝開始有所收穫，今年4月「全國田徑大獎賽」女子百米欄決賽，夏思凝以13秒15今年個人最好成績奪冠；6夏思凝因傷病，錯過了全國冠軍賽（杭州亞運會選拔賽），徹底無緣杭州亞運。

「全國田徑錦標賽」百米跨欄開賽前，夏思凝聚精匯神做最後準備。 取材知乎．微博
「全國田徑錦標賽」百米跨欄開賽前，夏思凝聚精匯神做最後準備。 取材知乎．微博

7月22日「全國田徑錦標賽」，夏思凝奪得個人生涯首個全國錦標賽冠軍，這對夏思凝來說算個小小激勵，因她已瞄準明年的巴黎奧運會資格。

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