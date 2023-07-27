別再叫我詐騙之島！刑事局揭密台灣詐騙第一名竟是它
【文．劉銳】
內政部近日公布了去年的詐騙手法統計，其中顯示「假網路拍賣」、「假投資」以及「解除分期付款」這三種手法成為詐騙案件的頻繁發生原因。內政部刑事局表示，這三種詐騙手法當中，「假網路拍賣」位列第一，詐騙集團巧妙利用人性弱點，以限量或低於市價的商品誘騙受害者，造成被害人數量眾多且被害金額龐大。
根據內政部刑事局的調查顯示，偵查第九大隊於今年五月至七月間，在新北市、嘉義市、桃園市及高雄市等地陸續偵破六起網拍詐欺案件，其中兩起案件更由同一名陳姓犯嫌所為。六起案件中，共查獲犯嫌九人次，並在作案地點查扣手機、SIM卡等贓證物，被害人數高達二百四十人，被害金額更超過新臺幣三百七十萬元。
刑事局指出，詐騙集團透過在知名社群平臺及拍賣網站上使用假帳號，佯稱販售「演唱會門票、香水、名牌包包、限量名牌球鞋」等商品，吸引大量受害者。由於商品數量有限或以低於市價的價格誘騙買家匯款，但犯嫌並未依約出貨，導致被害人發現自己已上當受騙。
為有效打擊此類型的犯罪，警方與臺北市、桃園市、臺中市、高雄市、嘉義市及南投縣政府警察局合作成立專案小組，專責處理網拍詐欺案件。在五月至七月期間，該專案小組陸續偵破了六起案件。統計顯示，被害人年齡大多低於三十歲，其中最年輕的受害者僅十五歲，而單筆財損金額更高達新臺幣八十萬元。
警方呼籲公眾進行網路交易時要保持警覺，切勿輕信過低價格或限量商品，建議透過官方渠道進行交易以確保交易的安全性與可靠性。如發現可疑情況，應及時報案，以避免成為詐騙集團的受害者。
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