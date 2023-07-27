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國人瘋出國遊 國旅慘了

聯合新聞網／ 獨家報導
台灣日月潭。 取自觀光局網站
台灣日月潭。 取自觀光局網站

【文．宋秉忠】

國境解封後，大批國內湧向國外旅遊，讓日本、韓國、泰國、歐洲大賺觀光財，但卻苦了國旅。台北亞都麗緻26日宣布8月住房專案30晚只要8萬8888元，這是疫情解封以來首見的長天數住房優惠。媒體分析，外國旅客來台遠不及國人出國，飯店業只得下猛藥促銷。

去年10月國境解封後，國人出國人數快速攀升，今年前5個月國人出國高達379萬人次，但來台旅客僅217萬人次，形成「觀光逆差」。

台灣旅客的驚人消費力也「揚威國際」，像日本觀光廳日前公布數字，今年4月至6月台灣旅客在日本消費1739億日幣（約新台幣384億元），高居全球之冠；此外，國人熱衷布拉格觀光，疫後訪問捷克最多的國際旅客也是台灣人。

在國人都出國花錢的同時，曾經在疫情期間熱過一陣的國內旅遊開始降溫。據桃園機場公司航班運量人數預報，春節期間(1月20日至29日)出入境達98.8萬人次，單日最高達9.4萬；而據交通部觀光局統計，春節連假各縣市訂房率不到五成，僅較去年同期增加7%。

暑假期間的國旅市場也不如疫情期間，飯店業者表示，台灣如今完全解封，國人赴海外旅遊市場會大爆發，國旅出現真空，且因台灣向來不是外國人出國旅遊首選，導致過去許多價格高不可攀的休閒型飯店，今年暑假都有1至2成的降幅，至於仰賴國際商務旅客的雙北國際觀光飯店，住房表現也差了一截。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，台北旅館與國旅市場無關，與國人岀國無關，是入境旅遊人數不夠，而陸客不來是關鍵。

李奇嶽介紹，10個境外旅客來台，8個在台北旅遊，台灣人放假不會在台北市住宿渡假，外籍旅客才是台北旅館業主力。

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